Lambrecht ontvangt eerste schijf: overname Lokeren officieel MVS

11 juni 2019

11u51 1

De overname van Sporting Lokeren is officieel een feit. Klokslag 12 uur vond immers de eerste bankoverschrijving plaats tussen nieuwe overnemer Louis De Vries en (vanaf dan) ex-voorzitter Roger Lambrecht. Het zou gaan om een eerste schijf van 1 miljoen. De berichten dat met de overname een bedrag zou gemoeid zijn van zo’n 8 miljoen, kloppen trouwens niet. Volgens onze bronnen gaat het om 5 miljoen, te betalen in termijnen over drie jaar.

Donderdag staan de troepen van Glen De Boeck (die trouwens nog steeds zijn nieuwe verbintenis niet tekende/kon tekenen, maar wel nog onder contract ligt tot 30 juni) een eerste keer op het trainingsveld. Van nieuwe spelers is voorlopig nog geen sprake, deels omdat het nog steeds niet 100 procent duidelijk is of Lokeren in 1B of 1A aan de slag zal gaan.