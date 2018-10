KVM-voorzitter Timmermans uitgenodigd voor verhoor, maar niet in verdenking gesteld LPB

18 oktober 2018

23u38

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans is uitgenodigd voor een verhoor bij de federale politie in Hasselt in het kader van het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal. Hij is niet in verdenking gesteld, zo meldt KVM op de clubwebsite.

Timmermans ging op de uitnodiging in en verliet tegen de middag de kantoren van de federale politie. "Voor alle duidelijkheid: Johan Timmermans is niet in verdenking gesteld", zo klinkt het. "Gezien het onderzoek loopt en geheim is, kan zowel Johan Timmermans als de club hier niet meer informatie over geven. KV Mechelen heeft het volste vertrouwen in het onderzoek en werkt ondertussen in alle sereniteit verder aan zowel de komende wedstrijden als de aangegane projecten zoals de stadionverbouwing."

Eerder werden Olivier Somers en Thierry Steemans, respectievelijk hoofdaandeelhouder en financieel directeur van KV Mechelen, aangehouden en in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en omkoping. Ook sportief directeur Stefaan Vanroy werd in verdenking gesteld, maar vrijgelaten onder voorwaarden.