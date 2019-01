KVM-coach Vrancken: “Waarom ik opstapte tijdens persconferentie na match tegen Beerschot-Wilrijk? Ik wilde niet meedoen aan dat circus” Axel Brisart

28 januari 2019

14u01 0 Belgisch Voetbal Een ongebruikelijk voorval afgelopen zaterdag na het duel tussen Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen. Na het 0-0-gelijkspel verliet KVM-coach Wouter Vrancken de persconferentie nog voor zijn collega Stijn Vreven aan het woord was gekomen. Vrancken kwam daar vanmiddag op terug tijdens zijn persbabbel.

“Ik ben met respect voor de pers toch naar die persconferentie gegaan”, aldus Vrancken. “Er was te veel gezegd en geschreven voor de wedstrijd. Onder de gordel. Ik had geen goesting om mee te doen aan dat circus. Zo simpel is het. Als je ook luistert naar Stijn Vreven zijn analyse na de match… Hij hemelt zijn ploeg telkens op. Ze spelen precies altijd een wereldmatch. Een beetje correct zijn mag, hé. Tijdens de match heeft hij ook gestes gedaan richting onze spelers. Kijk, ik heb respect voor Stijn. Ik kom goed met hem overeen. Maar de zaken die voor die wedstrijd zijn gezegd en de sfeer die er rond die match hing, dat was niet correct. Ook na de match vroeg een journalist aan mij of Mechelen niet meer kan winnen. Ik dacht: ‘What the fuck is dit?’. We zijn al 21 wedstrijden ongeslagen, hé.”

Wouter Vrancken blikte ook vooruit naar de have finale in de beker tegen Union van morgen. “We gaan met het mes tussen de tanden naar Brussel. Union heeft een goeie ploeg en een brede kern. De beker is hun hoofddoel. Maar we zijn klaar voor die match, we gaan vol voor de overwinning.”