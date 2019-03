KVM-coach Vrancken blikt vooruit op eerste testmatch: “Alles geven om eindelijk te krijgen wat we verdienen” Axel Brisart

08 maart 2019

14u06 0 Belgisch Voetbal De spanning is te snijden in 1B. Morgen trekt KV Mechelen naar het Kiel voor de eerste van twee testmatchen tegen Beerschot-Wilrijk. Malinwa-coach Wouter Vrancken blikt vooruit. “Wat mijn groep tot dusver heeft gepresteerd, is ongelooflijk.”

KV Mechelen had vorige week al kampioen kunnen zijn. Maar de troepen van Wouter Vrancken lieten de zege en de tweede periodetitel in de slotminuten liggen tegen Lommel. “Dat kwam steviger aan dan de 0-5-pandoering tegen Union de week voordien”, vertelt de trainer van Malinwa. “Als we afgelopen zondag onze job hadden gedaan, dan was het voorbij en waren we kampioen. Die mentale tik kwam hard aan. Maar mijn spelers hebben de knop omgedraaid. We moeten het nu afmaken.”

Morgen staat de eerste testmatch tegen Beerschot-Wilrijk op het programma op het Kiel. “We willen onze manier van spelen terugvinden. Vechtvoetbal ligt ons niet. Beide wedstrijden moeten top zijn om kampioen te spelen. Ja, ik ben tevreden dat er een VAR aanwezig zal zijn. Gezien onze vorige wedstrijden is dat zeker een pluspunt.”

Lees verder onder de foto

1B-format

Wat Vrancken wel hekelt, is het format van 1B. “Het format laat niet toe dat je al kan binnenhalen wat je verdient. We zijn de leider in het algemene klassement, maar moeten toch nog twee finalewedstrijden spelen. Ach, wat mijn groep tot dusver heeft gepresteerd, is ongelooflijk. Met alle extra-sportieve zaken (Operatie Propere Handen, red.) toch nog op zo’n hoog niveau blijven spelen... Chapeau. Niemand beseft hoe zwaar het kan wegen om in deze situatie te presteren. We moeten focussen op het sportieve en er morgen met hernieuwde energie tegenaan gaan om eindelijk te krijgen wat we verdienen.”

Puzzelen in de defensie

Het is puzzelen voor Vrancken in de Mechelse defensie. Rechtsachter Jules Van Cleemput is geblesseerd, Thibaut Peyre en Lucas Bijker geschorst. Laatstgenoemde wordt hoogstwaarschijnlijk vervangen door Alexander Corryn. “Of hij genoeg matchritme heeft? Dat zal moeten blijken. Hij heeft twee weken geleden een match bij de beloften gespeeld. Alex is iemand waar je altijd op kan rekenen door zijn mentaliteit”, aldus de Mechelse trainer. Op de rechtsback lijken Laurent Lemoine of eventueel zelfs Tim Matthys de voornaamste opties om de afwezigheden Van Cleemput en Peyre op te vangen.