KVM-achterban verzamelt aan stadion, sterke man Penninckx spreekt ze toe: “We blijven achter de bestuurders staan” AB

14 oktober 2018

19u04 2 Belgisch Voetbal Honderden fans van KV Mechelen, spilfiguur in het matchfixing-schandaal, zijn deze namiddag samengekomen Achter de Kazerne. Ook de spelers en staf bezochten het stadion. Sterke man Dieter Penninckx sprak het publiek toe. “We moeten allemaal aan dezelfde kant staan.”

’t Was een opvallend positieve dag vandaag Achter de Kazerne. De Mechelse malaise van de afgelopen week werd even vergeten. De pintjes gingen als zoete broodjes over de toog, er werd gezellig gekeuveld en de kids speelden een potje voetbal. Neen, een crisissfeer hangt er verrassend genoeg niet in Mechelen.

Malinwa. Voor altijd. Nog meer dan ooit. 👉 Supporters en spelers verzamelen in stadion voor 💛❤ pic.twitter.com/gEkh4sqZFt KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Niet alleen de fans zakten af naar het AFAS-stadion, ook enkele spelers en de staf mengden zich tussen de supporters. Coach Vrancken sprak het publiek vanop het veld ook even toe. “We zullen de sportieve lijn proberen door te trekken. We hebben alle supporters nodig”, vertelde hij.

🗣 Wouter Vrancken aan de vele supporters: "Dat jullie hier met zoveel zijn zegt genoeg. Wij gaan alleszins de goede sportieve lijn proberen door te trekken." pic.twitter.com/vnDYDy3gn7 KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Sterke man Penninckx neemt het woord

Even later sprak ook mede-hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx de meute toe. “Het zijn moeilijke dagen, ook voor het bestuur. We moeten ons hoofd koel houden”, zei hij. “Mijn supportershart bloedt, maar we moeten allemaal aan dezelfde kant staan. En er is nog iets belangrijk: zolang het tegendeel is bewezen zijn de bestuurders (Vanroy, Somers en Steemans, red.) onschuldig. We blijven hen steunen.” En da’s niet evident. De supporters hebben hun zondebok nochtans al gekozen: Olivier Somers. “Sit down if you hate Somers”, scandeerden ze een halfuur voor de speech van Penninckx.

Afgesloten werd er met een gratis vat bier. De KVM-achterban lijkt er gerust op dat alles uiteindelijk wel in orde komt. Voorlopig blijven twee bestuursleden – hoofdaandeelhouder Somers en financieel directeur Steemans - wel nog in de cel. Sportief directeur Vanroy is vrij onder voorwaarden.

🗣Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx aan de fans: "De club blijft draaien. We gaan samen verder. Te beginnen volgende week tegen Beerschot." pic.twitter.com/dwDvCwLHto KV Mechelen(@ kvmechelen) link

💛❤ Zonder woorden pic.twitter.com/RMCYa4nXHP KV Mechelen(@ kvmechelen) link