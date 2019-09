KVM-aanwinst Geoffry Hairemans haalt uit naar Bölöni: “Hij wilde me doen kraken” ABD

04 september 2019

06u00 0 Belgisch voetbal Op zoek naar vertrouwen. Geoffry Hairemans (27) tekende een contract van drie jaar in Mechelen, waar hij op meer speelkansen hoopt dan bij Antwerp. “Ik kreeg geen vertrouwen van László Bölöni. Hij wilde me doen kraken”, aldus de middenvelder.

Nu bij KV Mechelen, maar zondag stond Hairemans nog in de basis in het duel met Antwerp tegen Zulte Waregem. “Maar met Mirallas op de bank, wist ik op voorhand al dat ik bij rust gewisseld ging worden”, vertelt Hairemans. “Ik presteerde vaak op niveau, maar het was telkens een kwestie van tijd vooraleer ik uit de ploeg vloog.”

De middenvelder deinst er niet voor terug om in zijn eerste interview als speler van KV Mechelen uit te halen naar László Bölöni, zijn ex-coach bij Antwerp. De relatie tussen de twee is op z’n minst gezegd niet optimaal. “Eén minder moment in de wedstrijd en ik moest eraf. Dat gevoel had ik. En met dat gevoel wil je niet spelen. Het oprechte vertrouwen was er niet van Bölöni. Nochtans hadden de rest van de staf en de spelersgroep dat wél in mij.”

Hairemans nam afgelopen maandag afscheid van zíjn Bosuil. Na vier seizoenen trok de publiekslieveling de Antwerpse deur achter zich dicht. “Of ik het Bölöni kwalijk neem? Ik vind de manier waarop wel jammer. Hij verkondigde dat hij van me houdt en het jammer vindt om me weinig speelminuten te geven. De enige reden waarom hij dat heeft gezegd, is omdat de supporters dat willen horen.”

Bölöni wilde dat ik mijn ‘kopke’ ging laten hangen. Maar dat is hem niet gelukt” Geoffry Hairemans

“Mooie momenten afgepakt”

Duidelijke taal van Hairemans, die ook wel beseft dat Bölöni een belangrijke rol heeft gespeeld in de heropleving van de Great Old. “Hij heeft Antwerp mee op de kaart gezet, ja”, haalt Hairemans aan.

“Maar anderzijds heeft hij me ook mooie momenten afgepakt. Ik heb zo hard gewerkt om eindelijk in eerste klasse te kunnen spelen en dit allemaal mee te maken. Vorig seizoen bijvoorbeeld, in play-off 1 kwam ik amper aan spelen toe. Vier minuten op Standard, en dat was het dan. Onterecht, vind ik. En afgelopen week tijdens de wedstrijd tegen AZ - dé match waar alles om draaide - vielen er vier spelers in en ik... bleef op de bank. Ja, het zit diep. Bölöni wilde me doen kraken. Hij wilde dat ik mijn ‘kopke’ liet hangen. Maar dat is hem niet gelukt.”

