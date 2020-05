KVK-voorzitter Allijns stelt voor eind augustus te starten en schat verlies in van voetbal zonder fans: “Dramatisch voor elke ploeg” PDD/GVS

06 mei 2020

18u10 3

Wat er na 31 juli moet gebeuren met onze Belgische competitie, is nog onduidelijk. KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns pleit ervoor om niet te hard van stapel te lopen en het nieuwe seizoen pas eind augustus aan te vatten. “Je kan geen competitiewedstrijden spelen zonder voorafgaande oefenmatchen. Dus stel ik mij de vraag of er oefenduels kunnen doorgaan in juli. Ik ben dan ook voorstander om het nieuwe seizoen zo laat mogelijk aan te vatten, bijvoorbeeld het laatste weekend van augustus of het eerste weekend van september. Dit verhoogt bovendien de kans om mét publiek te spelen. Want de financiële impact zonder fans zal voor elke club enorm zijn. De omzet aan ticketing, hospitality, horeca en merchandising is al vlug 25-30 procent van alle inkomsten voor een ploeg als KV Kortrijk.”

“Weinig clubs hebben veel reserves”

Allijns weet ook dat veel clubs creatief zullen moeten zijn om het verlies tot een minimum te beperken. “Want er zijn weinig clubs met veel reserves.” Hij verwacht weinig beweging op de transfermarkt en in navolging van enkele andere eersteklassers moet ook hij mogelijk in dialoog gaan met zijn spelers voor salarisinlevering. Ziet hij clubs uiteindelijk kopje onder gaan? “We moeten realistisch zijn. Als je ziet dat zeven clubs niet meteen hun licentie halen en kunstgrepen moet doorvoeren om die toch te halen... Volgend seizoen zijn er nog minder inkomsten, dus krijgen die het nog moeilijker en zullen daar andere clubs bijkomen. Er zullen niet meteen faillissementen komen, maar het zal toch even naar het bord kijken zijn.”



