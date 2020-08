Westerlo stapt naar kortgedingrechter in claim om ook nog naar 1A te kunnen NVK

03 augustus 2020

16u18 60 Jupiler Pro League Het is Westerlo menens. De Kempense club heeft een dagvaarding gestuurd naar de Pro League en de Belgische voetbalbond om ultiem nog toegevoegd te worden aan 1A. Vrijdag, exact één dag voor de start van de competitie in 1A, kan een beslissing vallen nadat de zaak morgen wordt ingeleid voor de ondernemingsrechtbank van Antwerpen.

Kan de eis van Westerlo niet meteen ingewilligd worden, vragen ze aan de kortgedingrechter om het begin van de competitie 2020-2021 op te schorten en geen uitvoering te geven aan de wedstrijdkalender 2020-2021. Dit laatste in afwachting van een nieuwe beslissing over het competitieformat.

Westerlo kwam als grote verliezer uit de competitiehervorming. Terwijl OHL en Beerschot promoveren, blijven zij in 1B, hoewel ze het meeste punten behaalde over heel het seizoen. De Pro League blijft ondertussen zeker van zijn stuk. “Toen de competitie vorig seizoen werd stopgezet, waren er veertien ploegen die zeker in 1A zouden spelen, en vier ploegen die dat misschien zouden doen. Elk van die ploegen speelt komend seizoen in 1A. Westerlo kon daar nooit aanspraak op doen.” Al heeft de Pro League zich de voorbije maanden weleens vaker vergist over de uitkomst van juridische procedures.

Dit nieuwste onrecht is de kaakslag te veel voor Westerlo en haar aandeelhouder en noopt de club tot verdere juridische actie. KVC Westerlo

Mogelijk is het einde van de soap rond de competitiehervorming dus nog niet in zicht. Laat staan dat 1A dit weekend effectief van start gaat.

“Ondoordachte ad hoc beslissing”

In een persbericht stelt KVC Westerlo zich ernstige vragen bij de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League van vorige vrijdag wat betreft het nieuwe competitieformat, op amper een week van het begin van de competitie. “Zoals spijtig genoeg wel vaker het geval is, heeft lobbywerk op de dag van de raad van bestuur en de Algemene Vergadering ervoor gezorgd dat opnieuw een ondoordachte ad hoc beslissing werd genomen die niet alleen inging tegen de aanbeveling van het management van de Pro League en de (talrijke) juridische adviseurs van de Pro League en de KBVB, maar die volgens Westerlo ook manifest onwettig is.”

“Onze aandeelhouder heeft op korte termijn enorme inspanningen geleverd voor de club. Onze club heeft zich naar aanleiding van de stopzetting van de competitie steeds constructief opgesteld, in het belang van het Belgisch voetbal, en herhaaldelijk haar standpunt meegegeven aan de Pro League en de KBVB, zodat terdege rekening kon worden gehouden met onze club. Westerlo werd echter compleet genegeerd.”

Oktay Ercan

“Toen de club destijds onterecht is gedegradeerd naar 1B, besloot zij – weliswaar onder zware druk van de Pro League – om geen verdere stappen te ondernemen. Dit nieuwste onrecht is de kaakslag te veel voor Westerlo en haar aandeelhouder en noopt de club tot verdere juridische actie.” Westerlo heeft parallel haar grieven kenbaar gemaakt aan de Pro League en staat open voor bemiddeling.

De club is sinds vorig jaar in handen van Oktay Ercan. Hij is general manager van SUR International, een textielbedrijf dat militaire uitrustingen produceert en 10.000 mensen tewerkstelt.

