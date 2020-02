Westerlo niet in evocatie, maar wel samen met Virton naar BAS



Raf Van Dyck

23 februari 2020

Westerlo won gisteren met 2-1 van Virton en blijft dus op koers voor de tweede periodetitel in 1B. Normaal hadden de Kemphanen op één speeldag van het einde hun lot volledig in eigen handen, maar door de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep om de match Virton – Beerschot te laten herspelen, is dat plots niet meer het geval.

“We gaan uiteindelijk niet in evocatie, maar sluiten ons aan bij Virton en trekken samen naar het BAS om deze beslissing aan te vechten”, vertelt algemeen directeur Wim Van Hove. “Het is jammer dat deze competitie opnieuw geen sportieve afloop zal kennen en voor een rechtbank beslist zal worden. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we dit tot een goed einde kunnen brengen.”

In het andere geval lijkt een heel gevaarlijk precedent geschapen. “Als het BAS de beslissing van de Geschillencommissie bevestigt, staat de deur voor procedures en rechtszaken wagenwijd open”, zegt Van Hove. “Elke reden is dan goed om een klacht in te dienen en dan zullen weinig competities nog een sportief verloop kennen. Ik kan me niet voorstellen dat men dit gaat toelaten.”

Alsof de chaos nog niet groot genoeg is in 1B, is de kans groot dat de procedure voor het BAS ook de finalewedstrijden voor promotie in de war te sturen. “Het dossier is ditmaal niet zo uitgebreid, dus ik hoop dat het BAS voor het einde van de reguliere competitie uitspraak doet”, hoopt Van Hove. “In het andere geval zullen de finalewedstrijden wellicht uitgesteld worden.”(RVD)