Westerlo krijgt ongelijk in kortgeding en voetbalt ook volgend seizoen in 1B SVL

06 augustus 2020

14u09 88 Belgisch voetbal De laatste bom is ontmanteld. Westerlo heeft van de kortgedingrechter ongelijk gekregen in haar zaak tegen de Pro League en de KBVB. De Kempenaars eisten om toegevoegd te worden aan 1A met daarbovenop een dwangsom van 5 miljoen euro per match die zonder Westerlo werd gespeeld. De competitie in 1A kan komend weekend dus gewoon starten.

De zaak van Westerlo kwam dinsdagmiddag voor de kortgedingrechter. De sfeer in de rechtbank was redelijk bitsig. Westerlo vroeg immers om, net als Waasland-Beveren, verplicht te worden toegevoegd aan 1A en de huidige kalender op te schorten. Het eiste die promotie vooral omdat OH Leuven, als verliezend finalist van de promotiefinale, wél aan de hoogste klasse werd toegevoegd. Daarnaast eisten de Kemphanen een dwangsom van 5 miljoen euro per wedstrijd die in 1A zonder Westerlo afgewerkt zou worden.

De Pro League wuifde het standpunt van Westerlo meteen weg. Het wees erop dat, op het moment dat de competitie werd stopgezet door corona, de Kempenaars geen enkele kans meer maakten op promotie. De kortgedingrechter trad de Pro League daarin vandaag dus bij. De competitie in 1A kan dit weekend, na maanden van juridische slagen, gewoon van start gaan. De eerste wedstrijd wordt zaterdag om 16u30 gespeeld tussen Club Brugge en Charleroi.

