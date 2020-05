Westerlo, dat verdere stappen zal ondernemen, ontstemd over licentie Moeskroen: “Waarheid zal nog aan het licht komen” Redactie

08 mei 2020

19u13 0 Belgisch voetbal KVC Westerlo reageert verbaasd op KVC Westerlo reageert verbaasd op de proflicentie van Moeskroen . Het zal zeker verdere stappen ondernemen en “is overtuigd dat de volledige waarheid nog aan het licht zal komen.”

Slecht nieuws voor Westerlo. Als winnaar van de reguliere 1B-competitie hoopten ze in het Kuipje nog kans te maken op promotie naar de hoogste voetbalafdeling. 1A-clubs die geen proflicentie zouden halen kon hen daarbij helpen. Maar Moeskroen kroop weer door het oog van de naald en mag ook volgend seizoen in 1A aantreden.

“Met ontstentenis heeft KVC Westerlo de beslissing van het BAS vernomen”, zo begint het perscommuniqué van Westerlo. “Natuurlijk moeten de overwegingen van de arbiters worden afgewacht vooraleer de gehele juiste context te kennen die tot deze beslissing geleid heeft. Ondanks alle procedurele beslommeringen is KVC Westerlo natuurlijk wel op de hoogte van de inhoud van het dossier.”

“We moeten in deze context helaas vaststellen dat dergelijke opeenvolgende beslissingen alleen maar tot het failliet van het licentiesysteem kunnen leiden en de werking van de controle door het Bas volledig op de helling plaatsen. Werken volgens de regels wordt absoluut niet beloond en alle inspanningen die de clubs zich getroosten worden met dit soort tussenkomsten volledig belachelijk gemaakt.”

“KVC Westerlo is overtuigd dat de waarheid in deze zaak gelet op de verschillende gerechtelijke procedures (buiten het BAS) zeker nog volledig aan het licht zal komen en zal alles in het werk blijven stellen om dit te bewerkstelligen. Zij hopen hierbij in de KBVB en de Pro League bondgenoten te vinden om de geloofwaardigheid van het voetbal te redden. Na overleg met onze raadslieden zullen we te gepasten tijde communiceren over de verdere stappen die we zeer zeker zullen nemen.”

“Dat men ondertussen de licentiecontrole in het licht van deze uitspraken beter helemaal herbekijkt zal ook voor andere ploegen in het licht van deze beslissing zeer duidelijk zijn.”

