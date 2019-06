Overname Westerlo door Turkse investeerder is rond, club wil binnen drie jaar naar 1A LPB

18 juni 2019

19u43

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De overname van KVC Westerlo door de Turkse investeerder Oktay Erçan is in kannen en kruiken. De dagelijkse leiding van Westerlo komt in handen van Wim Van Hove en voormalig Zweeds voetballer Hasan Cetinkaya, die vicevoorzitter wordt.

Na 40 jaar levert Herman Wynants zijn club over aan buitenlandse handen. Nieuwe eigenaar Oktay Erçan is CEO van SUR International, een textielbedrijf dat militaire uitrustingen produceert. Erçan is ook al ondervoorzitter van de Turkse tweedeklasser Boluspor. Verder investeerde hij in het verleden in het Bosnische Celik en het Macedonische Shkupi.

Erçan neemt Hasan Cetinkaya mee naar 't Kuipje. Die zal als vicevoorzitter dagelijks aanwezig zijn op de club. De 40-jarige Zweed met Turkse roots was in het verleden spelersmakelaar van onder meer Victor Lindelöf en verdiende nadien zijn strepen als manager bij Fenerbahçe. "Hierdoor heeft hij ook een groot netwerk opgebouwd, waardoor hij een enorme aanwinst is voor de club", klinkt het bij Westerlo.

Vijfpuntenplan

Erçan, die voor nieuwe financiële injecties moet zorgen, en het clubbestuur stelden een vijfpuntenplan voor. De nieuwe eigenaars willen een streekgebonden familieclub blijven, maar ambiëren wel om binnen drie jaar te promoveren naar 1A. Tegelijkertijd wordt de jeugdontwikkeling steeds belangrijker en gaat er meer focus naar de sociale dimensie van het voetbal. Daarnaast wil Erçan de continuïteit van de club verzekeren door een realistische financiële structuur op poten te zetten. Tenslotte moeten A-kern, jeugdploegen, supporters en andere stakeholders binnen de club beter met elkaar samenwerken.

Ook de infrastructuur wordt onder handen genomen. Een volledig nieuw administratie- en jeugdcomplex zal weldra in gebruik genomen worden. "Wat het sportieve luik betreft: er werden al drie nieuwe jeugdtalenten vastgelegd en er wordt werk gemaakt om onze A-kern op korte tijd een extra kwaliteitsinjectie te geven", aldus Westerlo. Het dagelijkse bestuur blijft in handen van Wim Van Hove, die jarenlang de trouwe rechterhand was van ex-voorzitter Herman Wynants. Bob Peeters blijft op post voor het sportieve luik, Kurt Van Diest voor de jeugdacademie. Ann Maerten wordt de financieel verantwoordelijke.