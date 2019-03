Ook Westerlo zwicht voor overnemers en komt weldra in Turkse handen: “Was nodig om tot actie over te gaan” VDVJ/DMM

15 maart 2019

14u52 0

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook zeker dat Westerlo in Turkse handen komt. De Kempense club uit 1B zocht een overnemer en heeft die nu ook gevonden. Investering was broodnodig, nadat de club drie jaar op rij negatieve cijfers in de boekhouding liet noteren. Bij Westerlo luidt het dat de gesprekken met de overnemer in de laatste rechte lijn zitten. Naar verluidt komt 99 procent van de aandelen in handen van een Turks consortium. Het laatste percentage zou eigendom blijven van de huidige clubleiding. Zij kregen van de kandidaat-overnemer garanties dat de eigenheid van de club bewaard wordt.

Algemeen Raadgever Wim Van Hove geeft tekst en uitleg: “De overname zit nu in een stroomversnelling door het licentiedossier. De experten hebben gezien dat een investering echt nodig was om tot actie over te gaan. Binnen afzienbare tijd - in de komende weken - gaan we landen. De overnemers zeggen dat ze de club geleidelijk willen uitbouwen. Met de nadruk op eigen jeugdspelers en sterke verankering naar de streek toe - het is niet de bedoeling dat we verhuizen.”