Lukas Van Eenoo zet KVC Westerlo op weg naar eerste zege van het seizoen: “Heel belangrijke overwinning” Sven Oeyen

14 september 2020

00u24 0 KVC Westerlo KVC Westerlo heeft op speeldag drie zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De topper tegen leider RFC Seraing kon lange tijd alle kanten uit, maar na de rust namen de bezoekers de match in handen. Na een mooie combinatie door het centrum wist Lukas Van Eenoo iets na het uur de ban te breken. Invaller Igor Vetokele nam op het einde alle twijfels weg.

“We wisten op voorhand dat Seraing, met een paar jonge talenten van FC Metz, de nodige kwaliteiten in huis had”, blikt Van Eenoo terug op de partij van zondagavond. “Zij zaten in een goeie flow, hadden acht keer gescoord, en hadden nu sinds lange tijd ook weer de steun van hun thuispubliek in de rug. Dat leverde een boeiende wedstrijd op, met twee ploegen die van bij het begin voluit hun kans gingen. Seraing trof al vroeg de paal. Wij loerden op de counter, kregen ook een paar goeie mogelijkheden, maar de laatste pass kwam er telkens niet uit.”

“Meteen na de rust was er opnieuw een heet standje voor ons eigen doel. Daar kwamen we even goed weg. Als we op achterstand gekomen waren, hadden we waarschijnlijk wel een heel ander verhaal gekend. Nu stond het geluk eindelijk nog eens aan onze kant. Uiteindelijk hebben wij fysiek de bovenhand gehaald. Met de nodige pressing hebben we de thuisploeg onder druk gezet. We lieten het balletje bij momenten vlot rondgaan en zo hebben we het verschil gemaakt. Dit was écht wel een heel mooie overwinning, want ik denk niet dat er veel ploegen dit seizoen nog iets gaan komen rapen op Seraing.”

Stijgende lijn

Na twee keer 0-0 scoorde Van Eenoo dus het eerste doelpunt van het seizoen voor KVC Westerlo. En het was meteen een hele belangrijke. “Voor een voetballer is het altijd plezant om beslissend te zijn”, lacht de ervaren middenvelder. “Dit was onze derde claen sheet op rij, maar nu hebben we toch ook wel getoond dat we offensief tot iets in staat zijn. Daar hebben we trouwens nooit aan getwijfeld. We staan nu weer tussen de mensen en vanaf nu kan het volgens mij alleen maar in stijgende lijn gaan. We zijn heel blij met deze prestatie, maar die vraagt nu natuurlijk wel weer om bevestiging, volgende week thuis tegen Deinze.”