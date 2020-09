KVC Westerlo pikt na coronaperikelen de draad weer op tegen Club Brugge NXT. Pietro Perdichizzi: “We zijn er klaar voor” Sven Oeyen

23 september 2020

20u41 0 KVC Westerlo Na een week verplichte rust wegens coronaperikelen pikt KVC Westerlo vrijdagavond de draad weer op tegen het beloftenelftal van Club Brugge. De voorbereiding op deze partij verliep niet in ideale omstandigheden, maar volgens Pietro Perdichizzi is het team toch wel klaar voor de strijd.

“Het was een speciale situatie”, beseft Perdichizzi. “Tien spelers die positief testten op corona, dat is echt wel ongelofelijk. De omstandigheden waarin we de voorbije twee weken moesten werken, waren niet ideaal. De trainingen moesten anders ingevuld worden en het was dag per dag afwachten en aanpassen. Maar goed, ondanks alles denk ik wel dat we er klaar voor zijn. Iedereen is fit, er zijn geen blessures. De goesting om opnieuw te voetballen, is groot. We zijn allemaal getest en als de resultaten negatief zijn, kunnen we op volle sterkte naar de match tegen Brugge toeleven.”

Draad weer oppikken

Dat is een jonge, enthousiaste tegenstander. “Brugge is nog altijd op zoek naar zijn eerste overwinning, maar ik hoop dat we dat nog een weekje kunnen uitstellen”, lacht Perdichizzi. “Ik heb hen al een paar keer bezig gezien. Het is een ambitieuze ploeg, die goed voetbal probeert te brengen. Er lopen daar flink wat talenten rond, dus we zullen zoals elke week opnieuw weer vol aan de bak moeten om de drie punten te pakken. Na twee keer 0-0 op rij was die eerste zege in Seraing heel belangrijk voor ons. Jammer genoeg hebben de we dat niet kunnen bevestigen tegen Deinze, dus ik hoop dat we tegen Brugge de draad gewoon weer kunnen oppikken. Het vertrouwen in de groep is groot en er is voldoende kwaliteit om ook nu weer het verschil te kunnen maken.”

Sterkhouder in de defensie

Centrale verdediger Perdichizzi (27) werd in het tussenseizoen weggeplukt bij reeksgenoot Union. Hij moet een van de sterkhouders worden in het team van Bob Peeters. “Ik heb vier mooie jaren beleefd bij Union”, klinkt het. “Maar in het voetbal dienen er zich altijd nieuwe uitdagingen aan. Ik had contact met een paar eersteklassers, maar na een goed gesprek met de coach heb ik uiteindelijk voor Westerlo gekozen. Het project sprak mij aan. Deze club hoort nu eenmaal thuis op het hoogste niveau. We hebben een doel voor ogen en ik hoop dat ik met al mijn ervaring mijn steentje daar kan toe bijdragen.”