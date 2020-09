Kapitein Maxime Biset (KVC Westerlo) is op zijn hoede voor RFC Seraing: “We mogen ons niet laten verrassen” Sven Oeyen

10 september 2020

14u09 0 KVC Westerlo Kan het ambitieuze VC Westerlo na twee scoreloze draws op rij nog eens aanknopen met een overwinning? Zondagavond wacht het team van Bob Peeters in elk geval weer een verraderlijke trip naar het veld van de verrassende leider RFC Seraing.

“Seraing is voor de meesten van ons een nobele onbekende”, blikt kapitein Maxime Biset (34) vooruit. “Het is dus moeilijk in te schatten waar we ons mogen aan verwachten. Emilio Ferreira heeft zijn strepen als coach natuurlijk wel al verdiend. Hij heeft zijn team naar een knappe zes op zes geleid. Dat is een sterke start, die hen ongetwijfeld vleugels gegeven heeft. Ze hebben ook al acht keer gescoord. Als wij voor de derde keer de nul willen houden, zullen we dus heel geconcentreerd moeten voetballen. Misschien heeft dat weekje rust het ritme bij Seraing wat gebroken, maar we zijn toch wel gewaarschuwd. We mogen ons niet laten verrassen.”

Geen extra druk

Biset beseft wat er op het spel staat, maar van extra druk is er in Het Kuipje voorlopig nog geen sprake. “Zo voel ik het toch niet aan”, klinkt het. “Union was vorig seizoen nog ons zwarte beest. Die 0-0 op verplaatsing was op zich dus geen slecht resultaat. Tegen Lierse Kempenzonen was het minder goed, daar moeten we eerlijk in zijn. Toen hebben we niet naar behoren gepresteerd. Zeker in eigen stadion, waar we normaal gezien toch zoveel mogelijk punten moeten zien te halen, hadden we iets meer moeten tonen. We hebben er niet echt lang bij stilgestaan, maar die verloren punten zullen we nu wel ergens moeten gaan recupereren.”

Progressiemarge

Volgens Biset moet KVC Westerlo zondag gewoon weer van eigen sterkte uitgaan. “We houden vast aan onze filosofie”, besluit de ervaren verdediger, die dit seizoen graag weer wil meestrijden voor de prijzen. “We zijn nu al een paar jaar naar een bepaald doel aan het toewerken. Het zou dus gek zijn om die visie nu ineens overboord te gooien. De competitie duurt nog heel lang en deze groep heeft nog flink wat progressiemarge. Die vooruitgang willen we elke week opnieuw terugzien op het veld. Er wordt heel hard gewerkt op training en hopelijk worden we daar nu eindelijk ook eens voor beloond. Het zal geen gemakkelijke opdracht worden, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat we in Seraing een goed resultaat kunnen neerzetten.”