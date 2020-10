Atabey Cicek (KVC Westerlo) debuteert met drie goals in bekerduel tegen Hades (5-1): “Een heel mooie binnenkomer” Sven Oeyen

20u15 0 KVC Westerlo Na een maand verplichte rust wegens corona pikte 1B-club KVC Westerlo zondag de draad weer op met een bekerduel tegen tweedeklasser RC Hades. De Kemphanen lieten zich in het eigen Kuipje niet verrassen. Het werd een vlotte 5-1-zege.

De honger was groot bij KVC Westerlo, dat zijn tegenstander meteen bij de keel greep. Na tien minuten was de partij eigenlijk zo goed als gespeeld. Van Eenoo en Gboho hadden toen al voor een geruststellende 2-0-voorsprong gezorgd. Aanwinst Atabey Cicek legde er nadien nog drie in het mandje. De moedige Limburgers milderden tussendoor vanop de stip.

Debuut Cicek

“Dit was een heel mooie binnenkomer”, glunderde Cicek na afloop van de bekerpartij tegen Hades. “Het waren inderdaad mijn eerste speelminuten voor KVC Westerlo. Als je dan meteen drie keer kunt scoren, geeft dat veel voldoening. Dit is het resultaat van al het harde werk op training. Ik voel me met de dag beter worden, dus het kan alleen maar in stijgende lijn gaan. Ik besef dat de concurrentie hier groot is. Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten, maar ik hoop op termijn toch een basisplaats af te dwingen. Ik weet ook dat het niveau in 1B hoger ligt dan de partij van zondag tegen Hades, maar dit was toch al goed voor het vertrouwen. Ik heb me getoond en als ik de komende weken mijn kans krijg, ga ik ze met beide handen grijpen.”

Buitenlands avontuur

Atabey Cicek (25) kwam er pas midden augustus bij. De Turkse spits kwam over van Istanbul Basaksehir, maar speelde vorig jaar op huurbasis bij Samsunspor, waar hij in 29 officiële wedstrijden elf keer scoorde en zes assists uitdeelde. Cicek tekende bij Westerlo een éénjarig huurcontract, met optie tot aankoop. Het is meteen ook zijn eerste buitenlands avontuur. “Mijn doel was altijd om ooit in Europa te voetballen”, klinkt het. “België heeft de laatste jaren een degelijke reputatie opgebouwd qua doorstroming van talentvolle spelers. Via vicepresident Hasan Cetinkaya en teammanager Batur Soydas kwam ik dan in contact met Westerlo. Een club met ambitie, waar ik me heel goed thuis voel. Corona heeft de voorbije weken nu wel wat in de war gestuurd, maar we hebben allemaal onze individuele trainingsschema’s gevolgd. De bekermatch tegen Hades kwam inderdaad misschien wel op een goed moment. We zijn klaar om er weer in te vliegen.”