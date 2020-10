1B - KVC Westerlo pikt na coronaperikelen de draad weer op met bekerduel tegen RC Hades Hasselt.

T2 Eric Reenaers: “Dit wordt een referentiematch” Sven Oeyen

09 oktober 2020

21u45 0 KVC Westerlo Goed nieuws voor 1B-club KVC Westerlo: voor het eerst sinds 11 september zijn alle spelers negatief getest. Vrijdagmiddag kwam het verlossende bericht. ‘s Avonds werd in allerijl nog eens met de voltallige groep getraind, want zondagavond wacht al meteen de bekermatch tegen tweedeklasser RC Hades.

“Een grote opluchting”, klinkt het bij Eric Reenaers. “Niet alleen sportief, maar vooral qua gezondheid van alle spelers, stafmedewerkers én hun familie. Want het heeft toch best wel een impact gehad. Op een bepaald moment waren dertien mensen besmet. In een groep van vijfendertig medewerkers. Dat is niet niks. Je voelde de ongerustheid, maar vrijdag kwam dus het bericht dat alle testen negatief waren. Er kan dus eindelijk weer gevoetbald worden.”

Serieuze test

Na alle cornonaperikelen lijkt een bekerduel tegen Hades misschien wel goed om de draad weer op te pikken? “Dit wordt een referentiematch”, beseft Reenaers. “De competitie primeert, maar we nemen deze wedstrijd toch wel heel serieus. Als je in 1B wil meedoen voor de prijzen, moet je ook in de bekercompetitie de nodige ambitie tonen. Zonder Hades echter te onderschatten. We hebben hen twee keer gescout. Het is een ploeg met het nodige scorend vermogen en ze hebben al een paar opvallende resultaten neergezet. Het wordt dus een serieuze test om te zien hoever we momenteel staan.”

Honger is groot

De voorbereiding verliep misschien niet ideaal, maar volgens Eric Reenaers is het team er wel klaar voor. “Het zijn rare tijden geweest”, beseft de T2 van KVC Westerlo. “Maar we hebben niet stilgezeten. We hebben de eerste week in quarantaine gezeten, maar iedereen heeft een individueel programma meegekregen. Nadien werd er getraind in aparte groepen. Allemaal volgens de coronamaatregelen, dus met de nodige social distancing. Dat voelde inderdaad wel een beetje vreemd aan en het kwam de automatismen niet echt ten goede. Maar dat mag geen excuus zijn. Deze groep is professioneel genoeg om met de situatie om te gaan. Dit voelt aan als een nieuwe start en ik voel de honger bij de spelers om er opnieuw in te vliegen. Wij willen zondag een ronde verder.”