1B-club KVC Westerlo gaat in quarantaine na twaalf besmettingen: “Enige juiste beslissing” Sven Oeyen

25 september 2020

18u08 0 KVC Westerlo Normaal gezien zou KVC Westerlo vrijdagavond op het veld van Club Brugge NXT spelen, maar nadat eerder al de thuismatch tegen SK Deinze uitgesteld werd, gaat nu ook die wedstrijd niet door. Liefst twaalf spelers testten de voorbije week positief, waarop de club logischerwijs besliste om een tijdje volledig in quarantaine te gaan.

Opnieuw een domper dus, maar bij KVC Westerlo zijn ze realistisch. “Dit was de enige juiste beslissing”, licht manager Wim Van Hove toe. “Twaalf spelers die positief testten, dat moesten we echt wel serieus nemen. We willen de gezondheid van de gemeenschap niet in gevaar brengen, want het gaat ook verder op de technische staf en in het slechtste geval zelfs ook op de jeugdwerking. Daarom hebben we dus beslist om met z’n allen in quarantaine te gaan. Ook privé, waar iedereen in afzondering zal blijven tot het ogenblik dat de resultaten van de meest recente testen bekend zijn. En dan zullen we de balans opmaken. We hopen natuurlijk dat dat zo snel mogelijk zal zijn. Uiterlijk volgende week dinsdag zou alles bekend moeten zijn, maar ik vrees dat de match tegen Deinze - die onlangs al uitgesteld is naar woensdag 30 september- ook nog te vroeg zal komen.”

Hectische tijden

Sportief gezien is het uiteraard ook geen ideale situatie voor Westerlo. De trainingen gaan nu even niet door, dus zowel fysiek als tactisch zal dat ongetwijfeld gevolgen hebben. Dit is geen ideale voorbereiding op de volgende competitiewedstrijd. “Dat klopt”, beseft Van Hove. “We zijn volop in overleg met de Pro League, over de manier waarop we de komende dagen eventueel weer zouden kunnen opstarten. Er is ook overleg met de dokters, over hoe en wanneer het allemaal zou kunnen en moeten gebeuren. Van normale trainingsomstandigheden is er op dit moment inderdaad geen sprake. Het zijn hectische tijden, er werd de voorbije dagen heel veel vergaderd. Maar we moeten er nu eenmaal door. Hopelijk kunnen we snel de draad weer op een normale manier oppikken.”