Voorzitter grijpt in bij KV Oostende: noodlijdende kustploeg wil spelers nog 30 procent salaris betalen

Tomas Taecke

27 maart 2020

03u00 0 KV Oostende Geen technische werkloosheid, wél een inkrimping van het salaris voor de spelers en trainers van KV Oostende. Die werden gisteravond via mail op de hoogte gebracht van de ingreep van Frank Dierckens. De voorzitter van de nood­lijdende kustploeg ziet geen andere mogelijkheid dan het loon van zijn spelers — naar voorbeeld van Standard en Anderlecht — terug te schroeven.

Concreet wil Oostende nog 30% van het salaris betalen, met een ondergrens van 4.000 euro bruto per speler of coach. De spelersgroep hoopt vandaag alsnog een akkoord met de voorzitter te bereiken, waarbij hun loon minder zou krimpen. Net als het gros van de K11 hoopt Dierckens dat er niet meer gevoetbald wordt in 1A. KVO heeft op speeldag 30 nog één punt nodig om het behoud te verzekeren. Voor Dierckens hoeft Waasland-Beveren evenwel niet te degraderen — ook hij is pro een competitie met 18 clubs, inclusief Beerschot en OHL. Intussen hoopt Dierckens dat Alychlo, het bedrijf van Marc Coucke, alsnog een consensus bereikt met PMG, de kandidaat-overnemer die zich niet kan vinden in Couckes eisen omtrent de vermeende openstaande schuld en stadionhuur.