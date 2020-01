Voorzitter Dierckens belooft: “KV Oostende blijft zeker een profclub” Pieter-Jan Calcoen in Spanje

09 januari 2020

Het komt goed met KV Oostende. Dat beweert voorzitter Franck Dierckens. KV Oostende zoekt ruim 2,5 miljoen euro om zijn licentie te halen, maar volgens Dierckens is een oplossing in aantocht. “Er liggen twee scenario’s op tafel”, aldus de preses op oefenstage van de kustploeg in Spanje. “De eerste is dat een (buitenlandse) investeerder 100 procent van de aandelen koopt. Wat daarnaast ook mogelijk is - en dat draagt mijn voorkeur weg - is dat er een meerderheidsparticipatie komt. Dan zou ik een deel van mijn 97 procent aandelen verkopen, maar nog tussen de 25 en de 40 procent behouden. Wat het ook wordt: KV Oostende blijft zeker een profclub.”

Dierckens, die liefst voor 15 februari (wanneer de eerste papieren voor de licentie binnen moeten zijn) duidelijkheid zou hebben, is in gesprek met meerdere partijen. Ook volgende week staan er onderhandelingen gepland. In totaal pompte de West-Vlaamse zakenman, aankoop van aandelen meegerekend, zo een 5 miljoen euro in KVO. Het spreekt voor zich dat hij een groot deel van die som zou willen recupereren bij een eventuele deal.