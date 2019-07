Voorstelling KV Oostende: “Mikken op een plaatsje in de linkerkolom” TTV

10 juli 2019

09u44 0

Eindklassement 2018-’19

14de in reguliere competitie, 4de in PO2 groep A

Blikvangers

Ante Palaversa

“Een klasbak”, zo noemt coach Ingebrigtsen zijn aanwinst op het middenveld. Palaversa werd begin dit kalenderjaar door Manchester City gekocht van en meteen weer uitgeleend aan Hajduk Split. Dit seizoen moet de jonge Kroaat rijpen in de Belgische competitie.

Renato Neto

Kan de sterkhouder van het AA Gent van Hein Vanhaezebrouck zijn oude niveau terugvinden of niet? Alvast iets om naar uit te kijken bij KV Oostende dit seizoen.

Nieuwkomers

Ronald Vargas (Newcastle Jets), Ari Skulason (Lokeren), Renato Neto (AA Gent), Ante Palaversa (huur, Manchester City), Yaya Sané (geen club)

Vertrekkers

Aristote Nkaka (Anderlecht), Rocky Bushiri (Norwich City), Sander Coopman (Antwerp), Tom De Sutter (Knokke), Thomas De Bie (geen club), Bojan Nastic (KRC Genk), Amin Nouri (Valerengen), Jordi Vanlerberghe (Club Brugge), Laurens De Bock (Leeds United)

Beste aankoop

Vargas

Grootste verlies

De Sutter

Programma

Anderlecht (uit)

Cercle Brugge (thuis)

Club Brugge (thuis)

AA Gent (uit)

KV Mechelen (thuis)

De ambitie van...

Voorzitter Frank Dierckens

“We mikken op een plaatsje in de linkerkolom. Een rustig seizoen doormaken is onze voornaamste doelstelling. Met de goeie mentaliteit, en als het kan ook met goed voetbal. Vorig seizoen was er weinig beleving en teamgeest, daar willen we dit jaar verandering in brengen.”

Trainer Kåre Ingebrigtsen

“ We willen met veel inzet resultaten boeken en wegblijven uit de gevarenzone. De linkerkolom moet ons doel zijn. Thuis af en toe stunten tegen de topclubs, dat is een mooie uitdaging. Vorig seizoen slikte KVO véél te véél doelpunten. Om onze doelstellingen te realiseren, willen we 20 à 30 doelpunten minder incasseren.”

Budget

15 miljoen euro

Stadion

Versluys Arena (8.432 plaatsen)