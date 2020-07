Voetbal mét fans? Onze man ter plekke ziet hoe KV Oostende toont dat het kan: “Een meer dan geslaagd proefstuk”



Tomas Taecke

04 juli 2020

17u13 6 KV Oostende Op de echte stadionsfeer is het nog wachten, maar het handgeklap en de vreugdekreten langs de lijn zijn terug. Vanmiddag gaven KV Oostende en KFC Varsenare het goede voorbeeld - samen toonden zij hoe voetbal met supporters ondanks het negatief advies van de Pro League wél kan.

Voor zij die er nog aan twijfelden: oefenwedstrijden met publiek zijn dan toch geen illusie. Dat bewees KV Oostende vanmiddag in samenwerking met provincialer KFC Varsenare, het kleine blauw-zwart op een boogscheut van het Jan Breydelstadion. Uitgerekend de sympathieke zoon van Franky Van der Elst, jeugdverantwoordelijke en trainer in Varsenare, nam de temperatuur op van de 300 aanwezigen, vooraleer die aan een ontsmettingsbeurt onderworpen werden. Niemand diende worden teruggestuurd naar huis. De fans werden via een eenvoudig circulatieplan naar hun zitjes rondom het veld gevoerd - op veilige afstand van de spelers en officials. Die werden via hun eigen corridor van en naar het veld geleid, weliswaar niet beurtelings. De macht der gewoonte heet zoiets dan, al waren beide ploegen voorafgaand aan de wedstrijd negatief getest.

De supporters zaten samen naargelang de grootte van hun ensemble en op voldoende afstand van hun medefans, zoals dat vanaf augustus ook in de stadions de bedoeling zal zijn. Een twintigtal stewards, aangevuld met medewerkers van Varsenare, leidden alles in goede banen.

De charme van een vriendschappelijke wedstrijd ging dan wel deels verloren, toch maakten de 300 fans er niets van dat ze én al zittend moesten consumeren én geen handtekeningen of foto’s van hun helden konden scoren. Zij waren blij dat ze het nieuwe KV Oostende aan het werk konden zien, een ploeg die na de Amerikaanse overname weliswaar nog in opbouw is. Toegegeven, 300 man op een veilige wijze naar een wedstrijd laten kijken, is geen hogere wiskunde. Anderzijds viel er op de getroffen voorbereidingen weinig of niets aan te merken, wat van de eerste oefenwedstrijd mét publiek dit seizoen een meer geslaagd proefstuk maakte. KVO (en Varsenare) volgden in afwachting van een protocol van de Pro League de richtlijnen van de Veiligheidsraad op en bezorgden 300 supporters op die manier een leuke middag.

De wedstrijd zelf bracht geen verrassingen - KVO hield een schietoefening tegen het jeugdige Varsenare, nog enkele weken verwijderd van de echte start van hun voorbereiding. Bij de kustploeg maakten met Theate, Farquharson en Mandanda drie testers hun opwachting, terwijl de contractloze Akpala, Tanghe en Ozkan mogelijk hun laatste wedstrijd voor de kustploeg speelden. D’haese bleef opzij met last aan de buikspieren, terwijl ook Sakala ontbrak met knieproblemen. Belofte Shala liet zich voor de rust opmerken met twee goals. Ozkan en Bataille deden dat in de tweede helft met fantastische goals. KVO won uiteindelijk met 0-7.

KVO 1ste helft: Schelfhout, Dewaele, Theate, Tanghe, Skulason, Marquet, Vandendriessche, Hjulsager, Shala, Guri, Akpala

KVO 2de helft : Mandanda, Capon, Tanghe, Farquharson, Ndicka, Bataille, Ozkan, Boonen, Vanhulle, Kvasina, Mazbouh

Doelpunten: 15’ Guri (0-1), 37’ Shala (0-2), 45’ Shala (0-3), 54’ Theate (0-4), 73’ Ozkan (0-5), 78’ Boonen (0-6), 83’ Bataille (0-7)

