Van Wijk niet langer coach van KV Oostende YP/TTV

02 maart 2020

14u28 14 KV Oostende Dennis Van Wijk is niet langer de coach van KV Oostende. De Nederlander nam eind vorig jaar over van de naar Cyprus vertrokken Kare Ingebrigtsen, maar ook hij kreeg de trein maar niet op de rails. Wie hem moet opvolgen, wordt eerstdaags gecommuniceerd.

“Met Van Wijk kozen we voor iemand die de competitie én de club kende, dat vonden we toch wel belangrijk,” aldus voorzitter Frank Dierckens op de clubwebsite. “We waren er ook van overtuigd dat zijn aanpak de juiste zou zijn voor deze spelersgroep. Iemand die de focus legde op hard werken en discipline. Tijdens de stage in Spanje werd de basis gelegd voor wat een goed einde van het seizoen moest worden. We moeten nu echter vaststellen dat de mayonaise met de spelersgroep niet helemaal pakte en dat we slechts 4 op 21 behaalden. Dan hadden we twee keuzes: verder werken en hopen dat we in de laatste twee wedstrijden punten zouden pakken of toch ingrijpen om zo het tij te doen keren. We kozen voor de laatste optie. Ik kan Dennis niets verwijten inzake inzet en werkkracht en we zijn hem ook dankbaar dat hij deze opdracht aanvaard heeft. Maar als de resultaten en het spel niet zijn wat we ervan verwachtten, dan moet je durven een keuze maken en dat hebben we ook gedaan. Het is nu aan de spelersgroep om in de laatste twee matchen alles op alles te zetten om zo het behoud te verzekeren. We rekenen alvast op de steun van de supporters om zaterdag voor een kolkende sfeer te zorgen. Allemaal samen moeten we er honderd procent voor gaan.”

KVO beëindigt samenwerking met Dennis Van Wijk. Nieuwe invulling trainersstaf wordt eerstdaags bepaald. We wensen Dennis veel succes toe in zijn verdere carrière.

👉 https://t.co/hjuHo5loje pic.twitter.com/2JCxtqXqs0 KV Oostende(@ kvoostende) link

De club zal eerstdaags communiceren wie de Nederlander moet opvolgen. Mogelijk doen assistenten Franky Van der Elst en Patrick Creemers het seizoen uit, maar het valt af te wachten of zij dat zien zitten. Ook beloftencoach Kurt Bataille, vader van speler Jelle Bataille, is een optie, maar even goed kiest het bestuur voor een andere coach die vrij is. Afwachten, dus.

De 57-jarige Van Wijk stond amper zeven wedstrijden aan het roer, in wat zijn derde passage als coach was aan de kust. Hij won er één, speelde één keer gelijk en verloor vijf keer. Oostende is zo voorlaatste met 22 punten, - enkel Waasland-Beveren (20 punten) doet slechter - en moet het behoud verzekeren met wedstrijden tegen Racing Genk en Cercle Brugge.