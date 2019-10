Tommelein: “De door Coucke verhoogde huurprijs van 1,2 miljoen euro voor tribune is zwaar om te dragen” MXG

22 oktober 2019

KV Oostende worstelt met de erfenis van ex-voorzitter Marc Coucke. In die mate dat het Oostendse stadsbestuur, met burgemeester Bart Tommelein, zich zorgen maakt over de financiële toestand van de club. Vooral de huur van de tribune, destijds door de Coucke opgetrokken, is een zware extra last. “Vroeger kostte dat jaarlijks 800.000 euro, maar die huurprijs is nu opgetrokken naar 1,2 miljoen euro”, aldus Tommelein bij VTM NIEUWS. “Financieel zeer zwaar om te dragen voor KV Oostende, in combinatie met enkele andere dossiers. Het is nu aan Coucke om daar samen met de huidige bewindsploeg van KV Oostende oplossingen voor te zoeken.”