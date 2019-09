Renato Neto dolgelukkig na rentree: “Héél emotioneel moment” Tomas Taecke

02 september 2019

13u41 0 KV Oostende ’t Was van 26 oktober 2018 geleden dat hij nog eens op een voetbalveld stond, dit terwijl daarvoor al anderhalf jaar niet gespeeld had. Renato Neto, die zaterdag in Kortrijk eindelijk zijn debuut voor KV Oostende mocht vieren: “Hopelijk ben ik nu vertrokken.”

Mooi moment zaterdagavond in minuut 76 van KV Kortrijk - KV Oostende. Na maandenlang toekijken gunde KVO-coach Kåre Ingebrigtsen de veelgeplaagde Renato Neto zijn eerste minuten voor de kustploeg. Neto kon tijdens zijn invalbeurt zijn ding doen. De Braziliaan won duels, bracht rust aan de bal en had zo zijn aandeel in de late gelijkmaker van KVO: ”Ik stond klaar, maar dat VAR-moment bleef maar duren (lacht). Uiteindelijk mocht ik in het veld, en dat gaf mij een fantastisch gevoel. Ik heb veel geduld moeten tonen. Dit was het juiste moment, ik heb er enorm van genoten. Week na week voel ik mij beter op training. Bij Gent had ik al eens vijf minuten gekregen dankzij mijn vriend Brecht (Dejaegere, red.), die toen krampen had (lacht). Ik heb mijn match kunnen spelen, hopelijk volgen er snel nieuwe speelminuten.”

Oostende gaf Neto de voorbije maanden de kans om op zijn eigen tempo verder te herstellen van een zware knieblessure: “Ik heb lang moeten wachten op een kans, maar nu vond de coach dat het tijd was. Het was een heel emotioneel moment, maar ik was er klaar voor. De ploeg speelt goed, ik moet mijn ploegmaten respecteren. Ik doe er alles aan om mijn niveau terug te vinden. Nu gaat het goed en is er een interlandbreak. Dat betekent meer tijd om te trainen en klaar te raken voor wat volgt.”

Afwachten of er ook na die interlandbreak minuten volgen voor Neto. Tegen die tijd hoopt de kustploeg sterkhouder Palaversa te recupereren, dit terwijl ook Marquet in aanmerking komt voor een basisplaats op het middenveld. Oostende staat na de break voor een belangrijk drieluik tegen Standard, Genk en Antwerp.