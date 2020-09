Rechter geeft Oostende toegang tot 2,3 miljoen tv-geld TTV

02 september 2020

KV Oostende heeft een slag thuisgehaald. De beslagrechter van Brugge oordeelde dat de club weer toegang moet krijgen tot de helft van de 4,6 miljoen euro die een andere rechter had laten bevriezen - 2,3 miljoen euro via de clubrekening, en 2,3 miljoen euro nog niet betaalde tv-gelden. Dat laatste deel is nu weer vrijgegeven. De beslagrechter oordeelde dat de bevroren tegoeden op de bankrekening volstaan.

Over de grond van de zaak is er evenwel nog geen beslissing. Makelaars Patrick De Koster en Didier Frenay hadden een klacht ingediend omdat Oostende voorlopig weigert hun openstaande commissie van 2,3 miljoen euro te betalen. Het BAS buigt zich de komende weken over de feiten.

