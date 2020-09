Rechter beslist straks over 4,6 miljoen van KV Oostende die makelaars De Koster en Frenay hadden laten bevriezen Niels Vleminckx

02 september 2020

07u36 0

De beslagrechter in Brugge luisterde gisteren drie kwartier naar de pleidooien van de advocaten van KV Oostende. De kustclub wil toegang tot minstens de helft van de 4,6 miljoen euro die makelaars Patrick De Koster en Didier Frenay hadden laten bevriezen.

Die twee dienden klacht in toen KVO had geweigerd in totaal 2,3 miljoen euro aan commissies te betalen. De nieuwe Amerikaanse eigenaars hebben twijfels bij de constructies achter die vergoedingen. Daarop lieten De Koster en Frenay via de rechtbank 2,3 miljoen euro blokkeren op de rekening van de club, plus 2,3 miljoen euro tv-geld dat niet uitbetaald mocht worden door de Pro League. Oostende vindt die maatregel disproportioneel en vraagt om toegang te krijgen tot minstens 2,3 miljoen euro, “om de toekomst van de club niet in het gedrang te stellen”. Uitspraak vanmiddag om 15u.

Lees ook.

Plots lag commissie 1 miljoen hoger: de juridische oorlog tussen KV Oostende en Luc Devroe uitgelegd (+)