Piepjonge Fransman Ganaye wordt CEO, Vergauwe commercieel manager bij KV Oostende



TTV

23 januari 2020

09u38 0 KV Oostende Nu de overname van Pacific Media Group nagenoeg rond is, krijgt het organigram van het nieuwe KV Oostende stilaan vorm. En dat met een 31-jarige Fransman aan het hoofd.

Voorzitter Dierckens bevestigt ons immers dat de jonge Fransman Gauthier Ganaye (31) de nieuwe CEO wordt van de kustploeg. De opvolger van Patrick Orlans was eerder aan de slag als voorzitter bij het Engelse Barnsley - eveneens in handen van Pacific Media Group - en het Franse Nice, door de Amerikaanse investeringsmaatschappij vorig jaar verkocht voor 100 miljoen euro aan Ineos.

Ganaye zal het sportieve luik in handen nemen, net zoals Vincent Mannaert dat als manager ook doet bij Club Brugge. Guy Ghysel, de huidige sportieve directeur, wordt op dat vlak zijn assistent. Voorzitter Frank Dierckens zal het operationele luik in handen nemen, terwijl Geert Vergauwe commercieel manager wordt. Zo blijven met Ghysel en Vergauwe twee mensen aan boord die al jaren op de club actief zijn. Verwacht wordt dat de deal met Pacific na het weekend helemaal is afgerond.