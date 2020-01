Patrick Orlans verlaat KV Oostende SK

22 januari 2020

18u42 0

Patrick Orlans (64) legt zijn functie van algemeen directeur bij KV Oostende neer. Orlans werd in 2013 commercieel directeur van KVO onder het bewind van Marc Coucke, in december 2016 promoveerde hij tot algemeen directeur, een post die hij in de realiteit altijd al had vervuld. Het duo Orlans-Coucke maakte van Oostende een stabiele subtopper in de hoogste klasse. Oostende bereikte de Heizel, maar verloor de finale van de Cup van Zulte Waregem. Het werk van Orlans aan ‘t zeetje mag niet onderschat worden.

Het werd de voorbije dagen duidelijk dat de overnamegesprekken tussen de club en het Amerikaanse Pacific Media Group van Patrick Orlans het grootste slachtoffer zouden maken.