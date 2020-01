Overname van KV Oostende door Amerikaanse investeringsgroep zo goed als rond TTV

16 januari 2020

21u22 22 KV Oostende Witte rook in de Versluys Arena vanavond, waar KV Oostende-voorzitter Frank Dierckens bevestigde dat de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group de kustploeg zo goed als zeker grotendeels overneemt. “We zijn voor 95 procent rond”, meent de preses.

Niet de Amerikanen van Crystal Palace en CEO Patrick Orlans, wel die van investeringsgroep Pacific Media Group staan dus op het punt een meerderheidsparticipatie in KVO te verwerven. Terwijl Orlans ontbrak op de nieuwjaarsreceptie, meende Dierckens dat de onderhandelingen quasi afgerond zijn. Sportief manager Guy Ghysel zal aanblijven en samen met de het sportieve beleid voeren, terwijl Orlans de club zo goed als zeker zal moeten verlaten.

Pacific Media Group is een Amerikaanse mediamaatschappij die actief is in de filmsector en ook aan data-analyse doet. “Normaal investeren ze vooral in Amerikaanse sporten. Maar intussen hebben ze ook een paar voetbalploegen in Europa”, legt Dierckens uit. “Eén van de mogelijke pistes was dat KVO een satellietclub zou worden, maar daar ben ik geen voorstander van. Ik vind dat een gevaarlijke situatie. Ik werk dan toch liever met een investeringsmaatschappij die kapitaal heeft en KVO op die manier weer vooruit kan helpen. Als er toch nog een kink in de kabel zou komen, dan zijn er nog altijd de twee andere pistes.”

Pacific Media Group krijgt vijf dagen de tijd om de handtekening te plaatsen. Intussen gaat de groep, die ook de Zwitserse eersteklasser FC Thun en de Engelse tweedeklasser Barnsley bezit, om de tafel zitten met Marc Coucke inzake het stadion. Dierckens behoudt zelf ongeveer een vierde van de aandelen en zo blijft de lokale verankering - die voor de West-Vlaming zo belangrijk was - verzekerd.