Opluchting bij Maxime D’Arpino en KV Oostende is groot: “Onze slechtste match, maar eindelijk die zege” Sander De Graeve

13 september 2020

18u06 0 KV Oostende KV Oostende speelde goed, uitstekend zelfs, in de eerste vier wedstrijden van het seizoen. Toch bleef de kustploeg op een schamele twee op twaalf steken. Zaterdag was het op bezoek bij KV Mechelen minder, héél wat minder, maar de driepunter was eindelijk een feit (0-1). De opluchting was achteraf van de gezichten van de kustjongens af te lezen.

Neen, flitsend was het niet daar in Mechelen. Maar nadat Jack Hendry de bal voorbij Malinwa-goalie Coucke buffelde, hoefde dat voor KV Oostende ook niet meer. “Het is waar dat het niet zo best was”, is ook KVO-middenvelder Maxime D’Arpino (24) eerlijk.

In de nieuwe opstelling had KV Oostende het in de eerste helft zeker niet makkelijk. “Het was de eerste keer dat we in een 3-5-2 aan de aftrap kwamen. Het was dus moeilijk om de plaatsen te vinden in de beginfase.”

Na de rust werd dat euvel opgelost. “We hebben toen de backs wat hoger gezet en daarna ging het beter. Het klopt dat dit misschien de minste prestatie was van de vijf wedstrijden, maar ik heb het liever zo. Slecht spelen, maar wél de punten pakken. Dat doelpunt in de slotfase zorgde echt voor opluchting, na die vier wedstrijden zonder overwinning", aldus de Franse nieuwkomer bij Oostende.

Ook Blessin tevreden

Ook coach Alexander Blessin deelt dat gevoel. “We hadden echt wel geluk aan het einde”, aldus de Duitser. “In de laatste vier matchen hadden we dat geluk niet, dus ben ik heel tevreden dat het deze keer aan onze kant viel. Natuurlijk is dit een opluchting. Wanneer je die eerste twee wedstrijden zó onverdiend verliest, vloek je eens hartig en vraag je je af hoelang een ploeg dat kan dragen.”

Over zijn nieuwe systeem is Blessin vrij kort, ook hij zag dat het in de beginminuten niet goed ging. “We hadden geen goeie start, er was geen controle of drive in die eerste twintig minuten. Daarna ging het iets beter, al was deze wedstrijd vooral een gevecht aan beide kanten. Het spelsysteem maakt niet zoveel uit. Hetgeen ik vooral wil zien is onze filosofie.”

Uiteraard is Blessin ook tevreden voor doelpuntmaker Hendry. “Jack was er echt klaar voor, het was een uitstekende start voor hem bij ons.”