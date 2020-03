Oostende wil in Roeselare gaan spelen om druk te zetten op huurverbintenis Versluys Arena FDZ/DMM

18 maart 2020

12u01 0 KV Oostende De verhuur van de hoofdtribune in de Versluys Arena van Marc Coucke aan KV Oostende blijft een probleem. De Amerikaanse investeerders van Pacific Media Group willen pas borg staan voor de schulden van KVO als er een goeie overeenkomst komt met Marc Coucke. Die is er nog altijd niet en dat brengt de proflicentie van KVO in gevaar.

1,2 miljoen euro per jaar. De huur van de hoofdtribune in de Versluys Arena werd initieel door Marc Coucke en KV Oostende op die prijs afgeklopt. Een bedrag waardoor de club eind vorig jaar in moeilijk financieel vaarwater kwam te zitten. Burgemeester Bart Tommelein probeerde met een open brief Coucke (en zijn investeringsmaatschappij Alychlo) te overhalen tot een nieuwe deal.

Die kwam er ook. De huurprijs werd gehalveerd, maar de nieuwe prijs is voor Pacific Media Group nog altijd te hoog. Om druk te zetten op Alychlo en Coucke onderzoekt KVO nu de piste om volgend seizoen zes maanden in het stadion van KSV Roeselare te voetballen. De Versluys Arena zou op die manier leeg komen te staan en dan moet het huurcontract sowieso herbekeken worden.

Oostende heeft de hulp van Pacific Media Group absoluut nodig om groen licht te krijgen van de Licentiecommissie. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat Oostende op Schiervelde voetbalt. De kustploeg werkte in het voorjaar van 2016 enkele wedstrijden in play-off 1 af in Roeselare, net omdat toen de nieuwe tribune in de Versluys Arena werd gebouwd.