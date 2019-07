Oostende wil contract Lombaerts ontbinden in ruil voor vergoeding van 300.000 euro Tomas Taecke en Niels Vleminckx

30 juli 2019

06u31 20 KV Oostende KV Oostende stuurt Nicolas Lombaerts (34) naar de B-kern. De club wil het contract van de dure verdediger ontbinden in ruil voor een verbrekingsvergoeding van 300.000 euro. Lombaerts, die het drievoud verdient, gaat daar niet op in.

De kustploeg heeft geld nodig. Na het afhaken van Marc Coucke als eigenaar en suikeroom moet KVO de eindjes aan elkaar knopen. En dus weegt het zware contract van Lombaerts zwaar door. Daar wil de kustploeg verandering in brengen. Zeker omdat de 39-voudige Rode Duivel helemaal onderaan de hiërarchie van de centrale verdedigers is beland. Coach Kåre Ingebrigtsen verkiest Faes, Milovic en Sané boven de man die in 2008 de UEFA Cup won met Zenit Sint-Petersburg. Dat heeft Lombaerts tijdens de voorbereiding ook gehoord van de Noorse coach in een eerlijk gesprek.

Maar Ingebrigtsen wil niet van hem af, in tegenstelling tot wat Lombaerts te horen heeft gekregen van het bestuur. Net zomin als de coach hem een negatieve invloed vindt in de kleedkamer - nog zo’n excuus waar Orlans en co zich achter verschuilen.

De reden waarom hij moet vertrekken, is van financiële aard. KVO wil zo snel mogelijk af van zijn contract. Volgens onze informatie heeft het bestuur Lombaerts gevraagd om zijn contract in onderling overleg te ontbinden. Als tegemoetkoming zou de verdediger 300.000 euro krijgen, gespreid over drie jaar tijd.

Lombaerts weigert daarop in te gaan. De ontbindingsvergoeding bedraagt slechts een derde van de totaalwaarde van zijn contract, dat tot volgende zomer loopt.

KV Oostende voert daarom de druk op. Het stuurt Lombaerts naar de B-kern. “We doen dit om sportieve redenen in de breedst mogelijke context”, zegt CEO Patrick Orlans. De kans is klein dat Lombaerts door dat manoeuvre plots wel akkoord zal gaan om zijn contract te verscheuren. De enige oplossing die overblijft, is een transfer. Alleen blijft de vraag: welke club is bereid om zo’n financiële inspanning te doen voor een 34-jarige verdediger?

Nicolas Lombaerts traint vanaf heden mee met de B-kern. "Veel respect voor zijn carrière dus deze beslissing als volwassen mensen meegedeeld."

👉https://t.co/borUa02Fq7 pic.twitter.com/pHGdNyWik6 KV Oostende(@ kvoostende) link