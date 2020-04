Oostende trekt naar het BAS en vecht ook licentie Anderlecht aan: “Hopelijk komt de redelijkheid bij Marc Coucke op een bepaald moment terug” DMM

08 april 2020

18u44 6 KV Oostende KV Oostende heeft KV Oostende heeft geen proflicentie voor volgend seizoen gekregen. De kustploeg kwam na de bekendmaking van dat nieuws met een statement op de clubwebsite. Daarin maakte het bekend de beslissing aan te vechten bij het BAS en verzet aan te tekenen tegen de licentie van Anderlecht. “Wij blijven strijdvaardig”, aldus KVO-advocaat Dimitri Dedecker.



“De licentiecommissie verleende géén proflicentie aan KVO voor het seizoen 2020-2021. De licentieaanvraag was gebaseerd op een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro die door de Amerikaanse investeerder PMG zou worden doorgevoerd. Bij gebrek aan akkoord voor 1 april tussen PMG en Marc Coucke omtrent het gebruik van het stadion en de openstaande schuld, werd de overname en dus ook de kapitaalsverhoging niet doorgevoerd”, opent KVO het bericht.

“KVO heeft tijdens de zitting van de licentiecommissie uitdrukkelijk verzocht om te oordelen over de verbondenheid van Marc Coucke met onze club. KVO betreurt dan ook ten zeerste dat de licentiecommissie stelt dat de vraag over de verbondenheid van Marc Coucke niet relevant is in het dossier van KVO.”

“De licentiecommissie stelt wel vast dat Marc Coucke kennelijk invloed tracht uit te oefenen op het overnameproces. Maar hieruit vloeit niet hoofdzakelijk voort dat er sprake is van een “beduidende” invloed, zoals expliciet verboden wordt in het Bondsreglement.”

“Daarbovenop stelt de licentiecommissie dat de poging tot beïnvloeding door de heer Coucke tot op heden zonder resultaat is gebleven zodat er opnieuw niet kan worden gesproken over een beduidende invloed. De realiteit is nochtans dat PMG zich om reden van de beïnvloeding wél uit de overnameonderhandelingen heeft terug getrokken.”

“De club zal dan ook beroep aantekenen tegen de beslissing van de licentiecommissie. Tevens zal zij verzet aantekenen tegen de licentie van Anderlecht. Tot slot sluit de club op vandaag niet uit dat zij zich zal aansluiten bij de lopende procedure voor het BAS aangespannen door voetbalclub Virton en waarin de legaliteit van het licentiereglement ter discussie staat.”

KVO-advocaat Dedecker: “Hopelijk komt de redelijkheid van Marc Coucke op een bepaald moment terug”

Een grote verrassing was het bij KV Oostende niet dat de club naast een licentie greep. In een reactie aan onze redactie liet clubadvocaat Dimitri Dedecker weten strijdvaardig te blijven. “Wij tekenen sowieso beroep aan bij het BAS. Dat is in feite een soort herexamen en dat geeft ons een maand de tijd om ons dossier terug in orde te krijgen. Alles hangt daarbij natuurlijk samen met het overnameproces waarin de club momenteel betrokken is.”

Oostende moet de overname van investeringsgroep PMG dus binnen de maand rond krijgen om de kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro te verzekeren bij het BAS. “Dat wordt inderdaad spannend, maar we hebben een kandidaat-overnemer die nog niet is weggelopen. Wij blijven geloven in een goeie afloop. De ontgoocheling is groot op dit moment, maar we gooien de handdoek in elk geval nog niet.”

“Ik kan niet uitdrukken in percentages of de overnamedeal met PMG in 1 maand rond geraakt. Zolang het doek niet definitief is gevallen, is er hoop. We bevinden ons al zes maanden in moeilijk verhaal en zullen zien hoe het afloopt. Dat daarbij veel van Marc Coucke zal afhangen? “Wij denken dat ook wel bij hem op een bepaald moment de redelijkheid zal bovenkomen en dan kan er hopelijk een akkoord komen tussen alle partijen.”

