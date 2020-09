Oostende krijgt opnieuw toegang tot bankrekening na klacht De Koster en Frenay TTV

02 september 2020

16u11 0

Goed nieuws voor KV Oostende. De kustploeg heeft opnieuw toegang tot de eigen bankrekening. Vanmiddag besliste de beslagrechter in Brugge dat er geen reden is om een bedrag van 4,6 miljoen euro langer te blokkeren - een bedrag dat bevroren werd na een klacht van makelaars Patrick De Koster en Didier Frenay. Volgens het duo weigert KVO een totaalbedrag van 2,3 miljoen euro aan achterstallige commissies te betalen.

De nieuwe Amerikaanse eigenaars hebben twijfels bij de constructies achter die vergoedingen. Daarop lieten De Koster en Frenay via de rechtbank 2,3 miljoen euro blokkeren op de rekening van de club, plus 2,3 miljoen euro tv-geld dat niet uitbetaald mocht worden door de Pro League. Oostende vindt die maatregel disproportioneel en vroeg om toegang te krijgen tot minstens 2,3 miljoen euro, “om de toekomst van de club niet in het gedrang te stellen”. Daarin trad de beslagrechter hen vandaag dus bij.

Lees ook: Plots lag commissie 1 miljoen hoger: de juridische oorlog tussen KV Oostende en Luc Devroe uitgelegd (+)