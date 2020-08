Oostende-directeur Ganaye: “Niemand zal het makkelijk hebben tegen KVO” Tomas Taecke

20 augustus 2020

13u39 0 KV Oostende Hij is amper 31, maar zwaait op jonge leeftijd al de plak bij het nieuwe KV Oostende. De Fransman Gauthier Ganaye gaf deze voormiddag tekst en uitleg bij het project van Pacific Media Group, waarbinnen hij als mede-investeerder een belangrijke rol speelt. “Of de resultaten straks onrustwekkend kunnen worden? Er is niet de minste twijfel.”

“De voorbije maanden zijn voorbij gevlogen”, aldus Ganaye. “Er was heel veel werk. De accommodatie was reeds aanwezig, maar er was een gebrek aan professionalisme. We moesten niet alleen een nieuwe ploeg bouwen, maar ook de club herstructureren. Nu verwachten we nog een tweetal spelers - belangrijke schakels in het systeem dat we willen spelen.”

Coach Alexander Blessin maakt een goeie indruk. Haaks op de extrasportieve chaos, die met mondjesmaat verdwijnt, is zijn aanpak en gedrevenheid louter positief: “We zijn heel blij met zijn werk. ’t Was niet gemakkelijk om alle spelers op zo’n korte tijd te overtuigen. Nu zie je duidelijk op het veld wat we willen: de filosofie en speelstijl zijn herkenbaar. Hoge pressing, dominant en mooi voetbal… We moeten nog verbeteren in balbezit, maar zijn heel tevreden met wat we gebracht hebben. Of de resultaten straks onrustwekkend kunnen worden? Er is niet de minste twijfel. Natuurlijk hadden we liever al punten gepakt, maar nu is het in de twee matchen voor de break zaak onszelf te belonen.”

“Of we de Belgische competitie met dit project onderschat hebben? Helemaal niet, ook vanuit Barnsley en Nice heb ik het Belgische voetbal altijd gevolgd. Het niveau is enorm gestegen. Ik zie meteen dat iedereen hier van iedereen kan winnen. Op basis van de eerste speeldagen weet ik dat niemand het gemakkelijk zal hebben tegen KVO. En dat is héél belangrijk.”

Data en scouting

Pacific Media Group is gerust in hun datagerichte aanpak wat de rekrutering van spelers betreft. “Dat is cruciaal binnen ons project. Deels data, deels scouting. Alle spelers zijn gekomen op basis van hetzelfde proces. Je mag nog de beste voetballer ter wereld zijn. Als je niet in ons systeem past, is het zinloos om bij Oostende te komen”. KVO haalde met Bätzner, McGeehan, Sibbick en Jäkel vier spelers uit het netwerk van de technische staf of zusterclub Barnsley: “En toch zijn zij de beste op hun positie volgens onze database.”

De manier waarop de nieuwe clubleiders afstand namen van trainers Custovic, Berrier en Van der Elst was op zijn zachtst gezegd bedenkelijk. Zo werd die laatste na maandenlang wachten uitgerekend tijdens de eerste training in het kantoor van Ganaye verwacht: “Achteraf gezien was dat niet de beste timing. Dat de trainers lang moesten wachten, heeft te maken met de moeizame overname en het vinden van een nieuwe staf. Het is niet ideaal, maar het is wat het is. Ik kan geen contracten stopzetten, als er nog geen nieuwe mensen zijn. Ik heb veel respect voor wat Van der Elst gedaan heeft in het Belgische voetbal, maar ik had geen andere keuze.”