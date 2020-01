Ondervoorzitter wil dat Amerikaans bod op KV Oostende wordt aanvaard: “Niet in fantasieën geloven” Redactie

11 januari 2020

16u42 0 KV Oostende In een open brief geeft de ondervoorzitter van KV Oostende, Gino Vanderhaeghen, aan dat hij hoopt dat voorzitter Frank Dierckens het Amerikaanse bod van 5,15 miljoen op KVO aanvaardt.

De Spanjaard Ivan Bravo, die ook inspraak heeft bij Premier League-club Crystal Palace bracht een bod uit op KV Oostende van ruim 5 miljoen euro. Voorzitter Dierckens twijfelt. CEO Patrick Orlans en ondervoorzitter Gino Vanderhaeghen dringen toch aan om het bod te accepteren.

“De deadline voor dat bod is op 10 januari eigenlijk verstreken”, valt te lezen in een open brief die de raadsman van Vanderhaeghen de wereld instuurde. “Gino Vanderhaeghen is bang voor de toekomst van KV Oostende en met hem iedereen die niet in fantasieën gelooft.”

“De redding van KVO is eigenlijk al geregeld via een financieel draagkrachtige partij en Dierckens is inhoudelijk akkoord, maar een woord in het voetbal is een speciaal begrip”, staat ook in het persbericht. “Telkens wordt er uitstel gevraagd. Maar voetbal draait niet meer op abonnementen en toegangsticketten , maar op een doordacht financieel beleid en internationale connecties. Beleid, beheer, sturen van een grote onderneming is een klinische rationele taak, wars van alle emoties. KVO reed zich vast.” De clan Vanderhaeghen vreest dat als Dierckens blijft vasthouden aan Oostende dat de club failliet zal gaan.

De integrale open brief

Gino Vanderhaeghen is reeds jarenlang fan en sponsor van KVO. Bij het vertrek van de Heer Marc Coucke heeft Gino Vanderhaeghen mee geholpen KVO op de kaart te houden, en werd hij aandeelhouder van KVO, samen met de Heer Peter Callant.

Toen Peter Callant zijn engagement niet (meer) kon waarmaken, is het opnieuw Gino Vanderhaeghen die mee zocht naar een oplossing. Die werd gevonden in de Heer Frank Dierckens.

Dat het geen evidente zaak was om KVO te doen overleven, na het vertrek van een financieel draagkrachtige eigenaar, wist iedereen, en Gino Vanderhaeghen in het bijzonder. Het daaropvolgend verhaal is gekend. Ook Frank Dierckens had de middelen niet om een eerste klasse club in stand te houden. Voetbal draait niet meer op de abonnementen en toegangstiketten, maar op doordacht financieel beleid, en internationale connecties. Het is ook veel meer dan een voltijdse job. Zwaaien met de sjerp op de tribune is maar een topje van de ijsberg.

Beleid, beheer, sturen van een grote onderneming is een klinische rationele taak, wars van emotie. De hindernissen voor KVO, zoals huur, schulden, stadium, worden constructief en binnenskamers opgelost.

Waarschijnlijk zoals iedereen zag aankomen reed KVO zich vast. Eind 2019 was de situatie zo enorm dramatisch dat enkel een nieuwe kapitaalkrachtige eigenaar de toekomst van KVO kan verzekeren.

Opnieuw heeft Gino Vanderhaeghen zijn schouders onder een realistisch reddingsplan gestoken, meer nog, Gino Vanderhaeghen nam de volle verantwoordelijkheid: eerst onderhandelde hij een werkbare vrede tussen Frank Dierckens en Marc Coucke, daarna stelde Gino Vanderhaeghen voor om alle aandelen te verkopen aan een heel financieel draagkrachtige partij. Eind november wordt een kort uitstel gevraagd, uiteindelijk moet Gino Vanderhaeghen de impasse verbreken, en brengt op 3 december een bod uit, geldig tot 20 december. Frank Dierckens is inhoudelijk akkoord maar deelt mee dat als er tegen die datum niemand anders is, hij het bod zal tegentekenen. De redding van KVO is dus geregeld.

Een woord in de voetbal is een speciaal begrip. Er wordt verschillende keren uitstel gevraagd, en gegeven. Uiteindelijk is 10 januari de deadline. Die is verstreken.

Gino Vanderhaeghen is nu bang voor de toekomst van KVO, en met hem iedereen die niet in fantasieën gelooft.