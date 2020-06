Nu ook officieel: Gauthier Ganaye (31) aangeduid als sportief én extrasportief verantwoordelijke van KV Oostende Timmy Van Assche

06 juni 2020

21u21 0 KV Oostende D e Raad van Bestuur van KV Oostende heeft Gauthier Ganaye officieel aangesteld als ‘executive president’. Hij wordt verantwoordelijk voor het sportieve en extrasportieve beleid van de club. De Fransman wordt ook aandeelhouder van KVO.

Ganaye was eerder actief als ‘secretaris-generaal’ bij RC Lens in Frankrijk, ‘chief executive’ bij de Engelse tweedeklasser FC Barnsley en zijn meest recente functie was voorzitter van OGC Nice. “Ik ben enthousiast om te starten bij deze historierijke club met zijn passionele supporters. Ik kijk er alvast naar uit om de supporters en de werknemers van de club te leren kennen en te communiceren over onze visie en de toekomstplannen. Ik besef dat we de komende weken veel werk hebben en daarom moeten alle neuzen binnen de club in dezelfde richting staan. We zullen er alles aan doen om de club weer succesvol te maken.”

Mede-eigenaar en voorzitter van de Raad van Bestuur Paul Conway vult aan. “Nadat we eerder succesvol samenwerkten bij Barnsley en Nice zijn we verheugd om dit opnieuw te kunnen doen in Oostende. Gauthier Ganaye zal zorgen voor een dynamisch leiderschap, aangevuld met een pak ervaring in de internationale voetbalwereld. Hij zal in eerste instantie instaan voor de omvorming van de selectie in een jonge, aanvallend ingestelde ploeg en voor de uitbreiding van de partnerships met bestaande en nieuwe sponsors. Daarnaast is het ook de bedoeling om de supportersbeleving nog te verbeteren.”

