Nieuwe sterke man KV Oostende: “Deze club was bijna failliet. Zo’n beleid willen wij niet voeren” ABD

25 mei 2020

12u26

Bron: KV Oostende 1 KV Oostende “Wat ik van Oostende vind? Het is de Belgische Rivièra.” Aan het woord is Paul Conway, de nieuwe sterke man van KVO. In een interview op de clubwebsite doet de Amerikaanse investeerder van PMG zijn plannen uit de doeken. “We willen op een gezonde manier groeien.”

“Ik ben een Amerikaan en kom uit de entertainmentindustrie”, stelt Paul Conway zichzelf kort maar krachtig voor. “In de filmwereld was ik actief bij de productie van films zoals ‘Ad Astra’, met Brad Pitt. In 2016 belandde ik samen met andere investeerders (via PMG, red.) in de voetbalwereld.” PMG - voluit Pacific Media Group - investeerde eerder in het Franse OGC Nice (dat het intussen alweer verkocht aan Ineos-topman Sir Jim Ratcliffe), de Engelse tweedeklasser Barnsley en de Zwitserse club FC Thun.

Het is aan Conway om er opnieuw schwung in te krijgen bij KV Oostende, dat ternauwernood ontsnapte aan het faillissement. Dat stelt ook de Amerikaan. “Deze club verloor miljoenen euro’s en was enkele dagen verwijderd van het faillissement. Dat beleid willen wij niet voeren. We willen op een gezonde manier groeien, zowel op sportief als op financieel vlak.”

“Focussen op de jeugd”

Hoe Conway dat wil bereiken? “Focussen op de jeugd”, benadrukt hij. “In de academie zijn er maar vier jeugdspelers die een contract hebben met bij KVO. Bij Nice hadden we 50 jeugdspelers, bij Barnsley 45. Dat zal een project van meerdere jaren worden. Dat kunnen we wel rechtzetten.”

Ook de kern voor volgend seizoen samenstellen, is meteen een stevige uitdaging voor Conway. “Er staan momenteel maar negen spelers onder contract, terwijl we een kern van ongeveer 25 spelers nodig hebben. Binnen de komende maand willen we onze nieuwe kern zo goed als afronden.”