Nieuwe KVO-coach Custovic: “Ik geloof 200 procent in goede afloop” Tomas Taecke

04 maart 2020

14u15 0 KV Oostende ‘Enchanté’, grapte Adnan Custovic deze voormiddag in Oostende. Na ruim anderhalf seizoen is de Bosniër terug bij ‘de club waar hij van houdt’, met slechts één doel de komende tien dagen: “KV Oostende verdient om in eerste klasse te blijven.”

Na een korte nachtrust en een reeks gesprekken met de assistent-trainers en enkele bepalende spelers leidde Adnan Custovic deze voormiddag zijn eerste training op De Schorre. Daar waar hij door technisch directeur Hugo Broos in de zomer van 2018 weggestuurd werd: “Van het moment dat hij in Oostende arriveerde, wist Broos dat Verheyen hier trainer zou worden”, aldus de nieuwe hoofdtrainer. “Dat is later ook gebleken, wat hij toen ook beweerde.” Toen Custovic vertrok was er nog geen sprake van Frank Dierckens, de nieuwe voorzitter: “Het zijn niet meer dezelfde mensen die hier aanwezig zijn. Nu krijg ik een nieuwe kans en geloof ik 200 procent in de goede afloop. Dezelfde mensen van toen hadden mij wellicht niet meer gevraagd. Dit terwijl ik in de winter ook op het lijstje van trainers stond toen de keuze op Van Wijk viel. Op mijn vertrek wil ik eigenlijk niet meer terugkomen. Ondanks een 35 op 69 ben ik moeten gaan, wat ik niet correct vond.”

Custovic, die Franck Berrier opnieuw meeneemt naar De Schorre, zal zijn baan als hoofdtrainer van KVO voorlopig combineren met zijn functie van assistent bij de nationale ploeg van Bosnië: “Op 26 en 31 maart spelen we de play-offs tegen Noord-Ierland met het oog op het EK. Dit valt logischerwijs in de interlandbreak, na onze degradatiestrijd, en dus valt dit te combineren. Later zien we wel. Met de toekomst ben ik nu niet bezig. Als ik hier na dit seizoen van de nieuwe eigenaars mag blijven, zoveel te beter, maar dat is nu niet aan de orde.”

Veel tijd heeft Custovic niet. Over drie dagen volgt al de belangrijke kraker tegen KRC Genk: “Ik heb niet de tijd om tactisch en fysiek veel bij te schaven. Nu is vooral het mentale aspect belangrijk. Je kan wel accenten leggen, maar het voornaamste is dat de hoofden van mijn spelers leeggemaakt worden. KVO is de club waar ik van hou, ze verdienen het om in eerste klasse te blijven. Dit is de club waarmee we mooie momenten hebben meegemaakt in play-off 1 en in de Europa League tegen Marseille. Of ik revanche wil nemen op Waasland-Beveren na mijn ontslag? Ik ben geen rancuneus persoon en wens iedereen het beste. Alleen heb ik er alle vertrouwen in dat we ons straks zullen redden.”