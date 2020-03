Miserie troef bij KV Oostende: coach Van Wijk ontslagen, ook sportief manager stapt op YP/TTV/CPG

02 maart 2020

17u41 30 KV Oostende Dennis Van Wijk is niet langer de coach van KV Oostende. De Nederlander nam eind vorig jaar over van de naar Cyprus vertrokken Kare Ingebrigtsen, maar ook hij kreeg de trein maar niet op de rails. Wie hem moet opvolgen, wordt eerstdaags gecommuniceerd. Opvallend: Van Wijk was bij zijn zeven laatste clubs die hij trainde, nooit langer dan twintig speeldagen actief. Later op de dag raakte ook bekend dat sportief manager Guy Ghysel er de brui aan geeft.

“Met Van Wijk kozen we voor iemand die de competitie én de club kende, dat vonden we toch wel belangrijk,” aldus voorzitter Frank Dierckens op de clubwebsite. “We waren er ook van overtuigd dat zijn aanpak de juiste zou zijn voor deze spelersgroep. Iemand die de focus legde op hard werken en discipline. Tijdens de stage in Spanje werd de basis gelegd voor wat een goed einde van het seizoen moest worden. We moeten nu echter vaststellen dat de mayonaise met de spelersgroep niet helemaal pakte en dat we slechts 4 op 21 behaalden. Dan hadden we twee keuzes: verder werken en hopen dat we in de laatste twee wedstrijden punten zouden pakken of toch ingrijpen om zo het tij te doen keren. We kozen voor de laatste optie”

“Ik kan Dennis niets verwijten inzake inzet en werkkracht en we zijn hem ook dankbaar dat hij deze opdracht aanvaard heeft”, gaat Dierckens verder. “Maar als de resultaten en het spel niet zijn wat we ervan verwachtten, dan moet je durven een keuze maken en dat hebben we ook gedaan. Het is nu aan de spelersgroep om in de laatste twee matchen alles op alles te zetten om zo het behoud te verzekeren. We rekenen alvast op de steun van de supporters om zaterdag voor een kolkende sfeer te zorgen. Allemaal samen moeten we er honderd procent voor gaan.”

De club zal eerstdaags communiceren wie de Nederlander moet opvolgen. Mogelijk doen assistenten Franky Van der Elst en Patrick Creemers het seizoen uit, maar het valt af te wachten of zij dat zien zitten. Ook beloftencoach Kurt Bataille, vader van speler Jelle Bataille, is een optie, maar even goed kiest het bestuur voor een andere coach die vrij is. Afwachten, dus.

Zeven clubs in ruim vijf jaar tijd

De 57-jarige Van Wijk stond amper zeven wedstrijden aan het roer, in wat zijn derde passage als coach was aan de kust. Hij won er één, speelde één keer gelijk en verloor vijf keer. Oostende is zo voorlaatste met 22 punten, - enkel Waasland-Beveren (20 punten) doet slechter - en moet het behoud verzekeren met wedstrijden tegen Racing Genk en Cercle Brugge.

Voor de Nederlander was Oostende al de zevende club die hij trainde in ruim vijf jaar tijd. Opvallend daarbij is dat hij bij die laatste zeven getrainde ploegen, maximaal twintig speeldagen actief was.

Overzicht laatste zeven getrainde clubs:

• KV Oostende (Bel): 6 jan, 2020 - 2 mar, 2020 — 7 wedstrijden

• KV Mechelen (Bel): 24 jan, 2018 - 20 aug, 2018 — 9 wedstrijden

• KSV Roeselare (Bel): 1 okt, 2017 - 19 jan, 2018 — 14 wedstrijden

• OH Leuven (Bel): 19 jan, 2017 - 22 sep, 2017 — 20 wedstrijden

• KFCO Beerschot-Wilrijk (Bel): 25 feb, 2016 - 30 jun, 2016 — 11 wedstrijden

• SK Deinze (Bel): 1 jul, 2015 - 10 nov, 2015 — 15 wedstrijden

• Cercle Brugge (Bel): 18 mar, 2015 - 30 jun, 2015 — 4 wedstrijden

Ook sportief manager stapt op

Enkele uren na het ontslag van Van Wijk, sijpelde ook het nieuws door dat Guy Ghysel opstapt. Ghysel is een kind van het huis bij Oostende: eerder fungeerde hij als jeugdtrainer, jeugdverantwoordelijke, hulptrainer en scout, maar sinds een tiental maanden was hij opnieuw sportief manager. “Na het vertrek van Kare Ingebrigtsen kozen we voluit voor Dennis Van Wijk als trainer. Ik kende Dennis nog van vroeger en hij was in mijn ogen de juiste kandidaat om over te nemen. Na zijn ontslag neem ik mijn verantwoordelijkheid en zet ik een stap opzij. Of ik in de toekomst nog terugkeer in een andere hoedanigheid is niet aan de orde, nu primeert het behoud van KVO. Ik hoop oprecht dat de club zich de komende twee speeldagen kan handhaven in eerste klasse, “ aldus Guy Ghysel in een eerste reactie.

Trainerswissels bij de vleet

Nog een opmerkelijk gegeven is dat er met het ontslag van Van Wijk bij Oostende, dit seizoen al vijftien trainerswissels plaatsvonden in de Jupiler Pro League.

Overzicht van de vijftien trainerswissels dit seizoen in de Jupiler Pro League:

• 26 augustus 2019: Adnan Custovic wordt na vijf speeldagen ontslagen bij Waasland-Beveren. Een 1 op 15 wordt de Bosniër fataal. Dirk Geeraerd neemt ad interim over.

• 30 augustus 2019: De Fransman Arnauld Mercier ondertekent een contract voor een jaar (met twee jaar optie) bij Waasland-Beveren. Hij verlaat amateurclub Seraing, waar hij sportief directeur was.

• 3 oktober 2019: Na een historisch zwakke competitiestart van 6 op 27 grijpt de directie van Anderlecht in en vervangt T1 Simon Davies door Frank Vercauteren, die overkomt van 1B-club Oud-Heverlee Leuven. Davies blijft in dienst als veldtrainer.

• 7 oktober 2019: Rode lantaarn Cercle Brugge zet de samenwerking met coach Fabien Mercadal stop, die sinds het begin van het seizoen in functie was. Cercle staat na tien speeldagen helemaal onderaan de stand en sneuvelde in de zestiende finales van de Beker van België tegen amateurclub Rebecq.

• 12 oktober 2019: Cercle Brugge stelt de Duitser Bernd Storck aan als opvolger voor de ontslagen Fabien Mercadal. Storck ondertekent een contract tot het einde van het seizoen.

• 12 november 2019: Felice Mazzu moet na een 20 op 42 opkrassen bij landskampioen KRC Genk. Een 0-2 nederlaag tegen Gent wordt hem fataal. Clubicoon Domenico Olivieri neemt voorlopig over.

• 19 november 2019: KRC Genk heeft met de Duitser Hannes Wolf een opvolger voor Felice Mazzu beet.

• 25 november 2019: Sint-Truiden ontslaat coach Marc Brys en zijn hele technische staf daags na het 1-3 verlies tegen Charleroi. De Truienaars staan in het klassement elfde na zestien speeldagen. Beloftentrainer Nicky Hayen neemt ad interim over.

• 27 december 2019: KV Oostende moet naar een nieuwe coach op zoek. De Noor Käre Ingebrigtsen verlaat de kustploeg voor het Cypriotische APOEL Nicosia.

• 31 december 2019: Dennis Van Wijk is bij KV Oostende de opvolger van Ingebrigtsen. Er is een mondelinge overeenkomst tot en met het einde van het seizoen. De Nederlander begint aan zijn derde periode als KVO-trainer.

• 2 januari 2020: Milos Kostic wordt de nieuwe T1 van Sint-Truiden. De Sloveen neemt over van Nicky Hayen, die als opvolger van Marc Brys tot de winterstop hoofdtrainer ad interim was van STVV.

• 5 februari 2020: Philippe Saint-Jean volgt, ad interim, de zieke Bernd Hollerbach op als hoofdcoach van Moeskroen. Saint-Jean blijft T1 tot het einde van het seizoen. Dan wordt de gezondheidstoestand van Hollerbach opnieuw geëvalueerd.

• 23 februari 2020: Waasland-Beveren ontslaat na de 4-0 nederlaag bij KV Mechelen haar coach Arnauld Mercier. Assistent Dirk Geeraerd neemt over op interimbasis.

• 25 februari 2020: Bernd Hollerbach keert terug als coach van Moeskroen. De Duitser zegt hersteld te zijn van zijn ziekte en neemt, drie speeldagen voor het einde van de reguliere competitie, weer over van Philippe Saint-Jean.

• 2 maart 2020: KV Oostende, op twee speeldagen van het einde nog helemaal niet zeker van het behoud, grijpt in en zet de samenwerking met trainer Dennis Van Wijk stop. De Nederlander stond nog maar sinds 31 december aan het hoofd van de kustploeg. “De nieuwe invulling van de trainersstaf zal eerstdaags worden bekendgemaakt”, meldt KVO voorts.