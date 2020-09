Makthar Gueye ontpopt zich als uitstekende ‘pivot’ bij KVO: “En toch ben ik fysiek nog niet 100 procent” Timmy Van Assche

27 september 2020

16u06 0 KV Oostende Makthar Gueye werd bij KV Oostende aangekondigd als een absolute toptransfer. De jonge Senegalees, amper 22 jaar, beschaamt het vertrouwen allerminst. Met zijn 1,95 meter is ‘Mighty Makthar’ niet alleen een imposante verschijning als centrumspits, hij beschikt ook over goeie voeten en nuchtere kop.

Misschien was de thuismatch tegen Leuven wel het beste voorbeeld om te zien waar Makthar Gueye toe in staat is. Vooreerst is er zijn fysieke verschijning. Bij het tweede doelpunt van Sakala duwde hij tussen een bos van OHL-spelers de bal met de borst tot bij z'n spitsbroeder. Maar vooral de derde goal van de match ligt nog bij veel KVO-supporters op het netvlies. Halverwege de vijandige speelhelft de bal aannemen met de voet, zich loswrikken en dan van op zo’n dertig meter verschroeiend uithalen. Prachtgoal. “Ik keek eventjes waar de keeper van Leuven stond en besloot m’n kans te wagen. Et voila, de bal vloog erin”, lacht Gueye. “Eerlijk gezegd, dit was ook een belangrijke, grote match om te winnen. We speelden voor het eerst met eigen publiek en dat was extra speciaal.”

Toch valt vooral de nuchterheid van Gueye op. “Wat ik tot nu toe op de mat breng, is het resultaat van hard werken. We worden betaald om onze job te doen, dan moet je daar ook iets voor teruggeven. Ik moet evenwel nog veel bijleren, hoor. Ik ben nog altijd maar 22 jaar en kan nog veel progressie maken. Ik moet op deze weg blijven doorgaan en het type wedstrijd als tegen Leuven herhalen, dus ook tegen Racing Genk.”

Er zijn inderdaad nog werkpunten. Zo heeft Gueye nog geen enkele keer de 90 minuten volgemaakt - ook al stond hij vijf van de zes matchen in de basis. Hij kende dan ook geen echte voorbereiding met Oostende. “Fysiek ben ik nog geen 100 procent. Op dit moment moet ik rustig naar mijn beste vorm groeien door 60 tot 70 minuten te vlammen.” Ook opvallend: in zes matchen pakte hij al vier gele kaarten. Nog eentje en dan volgt een schorsing. En bij KV Oostende zullen ze hem niet graag willen missen met het oog op het belangrijke tweeluik tegen Moeskroen en Waasland-Beveren.