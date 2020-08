Luc Devroe reageert heftig op gerechtelijke procedure KV Oostende: “Zal laatste druppel uit deze gifbeker halen” Redactie

31 augustus 2020

20u54 18 KV Oostende Luc Devroe heeft vanavond voor het eerst gereageerd op de gerechtelijke procedure die KV Oostende tegen hem en zijn managementbedrijf J&S International gestart is. Devroe haalt daarin stevig uit. “Dit maakt voetbal kapot. Hun onterechte aantijgingen zal ik op het juiste forum weerleggen.”

Devroe geeft aan “alle jaren bij KVO altijd elke eigenaar van alles op de hoogte te hebben gebracht”. “Alles gebeurde volledig transparant, elk contract was perfect gekend door de toenmalige eigenaars”, was hij duidelijk.

“KVO slaagt er niet om haar betaalverplichtingen tegenover medecontractanten na te komen en haalt nu alles uit de kast om te ontsnappen of minstens te vertragen”, begon Devroe zijn betoog. “Een strafklacht kan daarbij goed helpen. Zolang de klacht wordt onderzocht, kan de burgerrechtelijke procedure niet vooruit.”

“KVO zwaait met klachten dat het een lieve lust is, want er ligt beslag op hun rekeningen”, ging Devroe verder. “Dat ook ik in de strijd word geworpen is een vies detail. Alle jaren dat ik voor KVO werkte, was elke eigenaar van de club (zeker Marc Coucke) van alles op de hoogte. Idem voor het bestuur. Alles gebeurde volledig transparant, elk contract was perfect gekend door de toenmalige eigenaars, nagelezen en goedgekeurd door de licentiecommissie. Facturen zijn gekend, nooit geprotesteerd en betaald. Intussen is KVO verschillende keren overgenomen, doorgelicht, passeerde drie keer due diligence-onderzoeken. Ik kreeg niet de minste opmerking. Integendeel, tot mijn vertrek enkel oprechte dank en felicitaties.”

“Met de laatste overnemer gaat het goed fout. Naarmate de betaaldruk stijgt, begint de nieuwe buitenlandse overnemer van KVO een batterij aan advocaten in te schakelen om met de meest ordinaire trucs alles en iedereen aan te vallen. Wat ik gelezen heb, slaat nergens op. Dit is België voorbij. Dit gaat niet meer over voetbal. De kustwacht signaleert ‘haaien’. Hetzelfde advocatenkantoor valt ook J&S aan en mogelijks volgen er nog. Schrik inboezemen blijkt de tactiek, grootspraak en valse beschuldigingen zijn de houterige bewegingen op hun veld zonder gras.”

“Zoals ik al een leven lang heb gedaan, zal ik eerlijk en oprecht vechten en de laatste druppel uit deze gifbeker halen”, besloot Devroe. “Dit zijn voetbaleigenaars zonder voeling met het verhaal. Dit maakt voetbal kapot. Hun onterechte aantijgingen zal ik op het juiste forum weerleggen.”

Eerder vandaag kondigde Oostende het nieuws over de rechtszaak aan op haar website. “Spijtig genoeg blijft het verleden ons achtervolgen. De notoire makelaarsagentschappen J&S International, geleid door Patrick De Koster en Luc Devroe en Starfactory Football Management, geleid door Didier Frenay, dienden een claim in tegen KV Oostende NV voor een totaalbedrag van meer dan 2,3 miljoen euro in verband met transfers uit het verleden, waaronder de overgang van Landry Dimata naar Wolfsburg.”

“De claims zijn gebaseerd op basis van contracten ondertekend door Luc Devroe in 2016 en 2017. Luc Devroe ondertekende die contracten in naam van KVO, zonder enig medeweten van de Raad van Bestuur. Deze contracten bevatten buitensporige commissies op transfers tot maar liefst 32% van de totale transfersommen. We hebben ook vernomen dat de transfer van Landry Dimata momenteel wordt onderzocht door de autoriteiten en dat de heer De Koster intussen ook wordt beschuldigd van fraude en witwassen en hiervoor ook onder arrest staat”, gaat het verder.

KVO start gerechtelijke procedure op tegen Luc Devroe en zijn managementbedrijf om de toekomst van de club veilig te stellen. Deze zaak komt een eerste keer voor op dinsdag 1 september.

Officiële communicatie👉https://t.co/NdgSW3dFV5 pic.twitter.com/K4xVWe5W3J KV Oostende(@ kvoostende) link

Oostende probeerde in het licht van deze zaak al overleg te plegen met het managementkantoor, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. “Op 10 augustus bracht KVO zowel Starfactory Football Management als J&S International op de hoogte van deze beslissing. In plaats van samen met KV Oostende naar een oplossing te zoeken, beslisten beide makelaarskantoren om onmiddellijk een gerechtelijke procedure op te starten tegen KV Oostende. Op basis van onterechte claims worden de activa van KVO op dit moment bevroren voor het bedrag van 4,6 miljoen euro, wat het dubbele is van de onterechte schadeclaim van 2,3 miljoen euro. Deze zaak komt een eerste keer voor op dinsdag 1 september. KVO klaagt dan dit onrechtmatig gedrag aan en vraagt om de bankrekening van de club te deblokkeren.”

KVO kondigt verder aan volledig te zullen meewerken aan het lopende gerechtelijke onderzoek tegen J&S International. De zaak komt morgen al een eerste keer voor.