Logan Ndenbe trekt naar Franse tweede klasse Timmy Van Assche

05 juni 2020

18u22 0 KV Oostende KV Oostende ziet Logan Ndenbe vertrekken naar de Franse tweedeklasser Guingamp.

De 20-jarige linkse back was einde contract bij de Kustboys. Hij speelde er dit seizoen in totaal negen wedstrijden. Ndenbe kwam in 2017 over van Moeskroen. Bij de club uit Bretagne tekende de jeugdinternational een contract voor drie seizoenen. Guingamp stond op een achtste plaats bij het stopzetten van de competitie.