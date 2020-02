KVO-voorzitter Dierckens reageert op huiszoekingen: “Dit was een harde kaakslag” FDZ

19 februari 2020

22u02 0 KVO KV Oostende-voorzitter Frank Dierckens heeft op sociale media gereageerd op de huiszoekingen die dinsdag plaatsvonden op het oefencomplex van de kustploeg.

“Ik besef maar al te goed dat dit, na het fantastisch nieuws van zaterdagmorgen (de samenwerking met een Amerikaanse investeringsgroep, red.) alles wat jullie gisteren (dinsdag, red.) hebben gehoord en vernomen voor velen een harde kaakslag was. Ik kan hierop enkel in eer en geweten bevestigen dat dit niets, maar dan ook niets met KVO te maken heeft. KVO staat hier volledig buiten ! Dit is ook zo door alle gerechtelijke diensten bevestigd. Verder kan ik hier niet dieper op in gaan, we gaan gewoon samen verder, en zorgen dat wij samen met onze twaalfde man, onze ploeg zaterdagavond keihard gaan steunen. Wij hebben jullie nu keihard nodig. Onze coach, technische en medische staf en ikzelf, trachten op alle manieren onze spelers extra te motiveren om de 3 belangrijke punten thuis te houden!”