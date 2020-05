KVO-voorzitter Dierckens kijkt vooruit na behalen van licentie: “Ambitie om weer stevige middenmoter te worden” ABD/MXG

11 mei 2020

11u56

Bron: VTM NIEUWS 0 KV Oostende “Het was een enorme opluchting”, glimlacht KV Oostende-voorzitter Frank Dierckens voor de camera van VTM NIEUWS. De kustploeg heeft sinds gisteravond zijn licentie voor 2020-2021 beet, “Het was een enorme opluchting”, glimlacht KV Oostende-voorzitter Frank Dierckens voor de camera van VTM NIEUWS. De kustploeg heeft sinds gisteravond zijn licentie voor 2020-2021 beet, met dank aan een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro door de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group. “Dit is een project voor de lange termijn.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De kustploeg verscheen vrijdag via een conference-call een tweede keer deze week voor het BAS. Tijdens die meeting werden “alle stukken aangeleverd die de kapitaalsverhoging aantonen”. Ze hadden er bij KVO vervolgens goede hoop in dat de licentie in orde zou komen. Terecht, bleek gisteravond.

“De spanning was te snijden”, blikt voorzitter Frank Dierckens terug. “Ik had verwacht dat we zaterdag al een bericht konden krijgen van het BAS, maar het was wachten tot gisteravond. Toen het goede nieuws viel, was dat een grote opluchting. De rode draad doorheen alle gesprekken over de licentie was die kapitaalsverhoging. We hebben alles op alles gezet om die op tijd te kunnen doorvoeren. En dat is gelukt.”

Twee weken geleden kwam er witte rook van de nieuwe Amerikaanse eigenaar PMG, die dus net op tijd de kapitaalsinjectie van 2,7 miljoen euro doorvoerde. “Dat zou voldoende moeten zijn om zeker één tot anderhalf jaar door te komen, en dan zien we wel wat er gebeurt. We hebben ook nog spelers die een transfer kunnen opleveren”, zegt Dierckens.

Er werd ook met stadioneigenaar Alychlo, de holding achter ex-voorzitter Marc Coucke, een akkoord gevonden over openstaande schulden en de tribunehuur. “Er is een huurovereenkomst tussen PMG en Coucke afgesloten. We hebben op lange termijn een goede overeenkomst. Daar was de laatste twee jaar altijd wat gebrek aan. Nu hebben we toch een goeie deal kunnen sluiten met Coucke op vlak van schulden en de huur van het stadion. Uiteraard moet er nog huur betaald worden, maar het is draaglijker. Die huur woog zwaar door, de schulden werden alsmaar groter. Maar het belangrijkste is dat er nu een regeling getroffen is en dat we nu een realistische huur hebben voor de toekomst. De overeenkomst loopt dertig jaar."

PMG werkt in elk geval zo veel mogelijk met jonge spelers. Zij trachten daar een team van te maken. Dit is een project op lange termijn Frank Dierckens

De deal met Coucke is rond, de licentie is binnen. En wat nu? “PMG is een maatschappij die in het sportgebeuren investeert. In voetbal, maar ook in andere sporten zoals baseball in Amerika. Ze willen dat er een plaatselijke link met de club is, dat de lokale voorzitter aanblijft. Ik geloof in hun sportieve doen en laten. Ik geloof in het project. We willen weer een stevige middenmoter worden. We zien wel binnen drie à vier jaar waar we staan, maar PMG werkt in elk geval zo veel mogelijk met jonge spelers. Zij trachten daar een team van te maken. Dit is een project op lange termijn. We willen er iets moois van maken en willen stabiliteit voor de club. Wat mijn wens voor volgend seizoen is? De linkerkolom zou zeer mooi zijn. Maar geen degradatiestrijd moeten voeren, is het belangrijkste. Want dat weegt zwaar op een mens. Én mooi voetbal brengen, zodat iedereen terug tevreden is.”

Ook over de brief van Club Brugge wilde Dierckens een woordje kwijt. “Wij zijn altijd voorstander geweest van een competitie met 18 ploegen, eventueel zelfs 20. Maar alleszins zonder play-offs. Het voorstel van Club valt dus binnen onze wensen. Ik hoop en denk dat dat haalbaar is voor volgend seizoen. Het is een goeie oplossing voor iedereen. Voor mij is dat een perfect voorstel.”

Lees ook:

KV Oostende haalt opgelucht adem: kustploeg krijgt proflicentie via BAS

Voorstel Club brengt ook financieel debat op gang: “4,3 miljoen euro ‘coronasteun’ UEFA al gebudgetteerd voor verdere uitbouw voetbalcentrum in Tubeke”

Werkgroep Pro League ‘not amused’ met nota Club voor competitie met 18 zonder play-offs: “Dit kan echt niet”