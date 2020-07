KVO verliest van ambitieus Union Timmy Van Assche

25 juli 2020

19u06 0 KV Oostende Na Varsenare en Zwevezele kreeg KV Oostende met Union - eindelijk - een tegenstander van niveau voor de kiezen. De ambitieuze Brusselaars onder leiding van coach Felice Mazzu waren KVO te slim af met 1-2.

KVO-trainer Alexander Blessin posteerde Guillaume Hubert tussen de palen en zette Marko Kvasina diep in de spits. In een vrij harde eerste helft lieten Indy Boonen en Andrew Hjulsager zich op de flanken regelmatig opmerken. Toch had Oostende al na tien minuten twee tegengoals kunnen slikken toen Union zowel op de lat als paal mikte. Een erg bedrijvige Loïc Lapoussin, overgekomen van Virton, was bij Union een hele middag lang een gesel voor de Oostendse defensie.

KVO kwam evenwel op voorsprong. Hjulsager zette Union-verdediger Burgess onder druk, die zich verslikte in de bal en de Deense winger alleen op doel zag afgaan én scoren. Vlak voor rust hingen de Brusselaars de bordjes in evenwicht. Anton Tanghe haalde Union-kapiteitn Casper Nielsen onderuit in de zestien. Mathias Fixelles mikte keurig in de rechter hoek, nét buiten het bereik van Hubert. Een vrij logische ruststand.

De tweede helft speelde zich vooral op het middenveld af met licht voordeel voor Union. Na balverlies van Ndicka lukte de Brusselse traditieclub bijna de 1-2, aan de overzijde was Robbie D’Haese dicht bij een doelpunt na goed samenspel met Kvasina. Na de vele wissels - bij KVO werden verschillende jeugdspelers de wei in gestuurd - verwaterde de partij met nog weinig grote kansen. Tot KVO-goalie Ondoa in de slotfase een terugspeelbal (per ongeluk?) in de handen klemde. Gevolg: vrije trap in de eigen zestien, die Nielsen netjes in doel schilderde.

Meer nog dan het resultaat was het spel van KV Oostende lang niet even goed. Coach Alexander Blessin mag een keelpastille nemen, want de Duitser riep zijn keel naar de gort. Het spel was te traag en te afwachtend, terwijl de kustploeg de afgelopen weken bewees dat het anders kon. Hoe dan ook heeft Oostende extra stootkracht nodig in elke linie, ook al brengen jongens als D’Haese en Boonen goed spel op de mat. Bovendien zijn Fashion Sakala, Freddi Jäkel, Jack Hendry en Sindrit Guri nog out. Bij Union daarentegen zie je dat er al meer een geheel tussen de lijnen staat.

Opstellingen

KVO: Hubert (45’ Ondoa), Bataille (45’ Capon), Skulason (45’ Ndicka), Theate (75’ Tanghe), Tanghe (45’ Dewaele), Vandendriessche (75’ Luvambo), Marquet (67’ Boonen), D’Arpino, Boonen (45’ D’Haese), Hjulsager (67’ Vanhulle), Kvasina (75’ Mazbouh)

Union: Kristiansen, Nielsen, Undav, Fixelles, Bah, Burgess, François, Boutouil, Van der Heyden, Kandouss, Lapoussin. (Tweede helft: Moris, Bager, Hamzaoui, Brown, Mehlem, Lynen, Vega, Sigurdarson, Laroussi, Lubamba, Sylla

Doelpunten

25’ Hjulsager 1-0, 38’ Fixelles 1-1 (pen.), 88’ Nielsen 1-2

Geel: Nielsen