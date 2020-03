KVO-spelers krijgen hun zin en behouden 50 procent van salaris

TTV

27 maart 2020

16u52 0

De gulden middenweg. Spelers en trainers van KV Oostende zullen toch nog voor 50 procent betaald worden. Dat dwong de groep vandaag af bij voorzitter Frank Dierckens, die hen gisteravond via mailverkeer op de hoogte bracht van een ingrijpende maatregel waarbij ze 70 procent van hun loon zouden verliezen.

Niet alleen vangen de spelers straks in april nog 50 procent van hun loon, ook geldt deze maatregel intussen niet meer voor maart. Dat was voor Dierckens wel de bedoeling, dit terwijl er in maart op de match tegen Cercle Brugge na eigenlijk geen wedstrijden meer voorzien waren. Na april wordt de situatie herbekeken. Ondanks de financiële perikelen stelt de voorzitter zich dus alsnog inschikkelijk op.

Lees ook: Malinwa kiest niet voor tijdelijke werkloosheid: staf levert wel helft van loon in, club vraagt ook bijdrage van spelers