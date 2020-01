KVO-preses Dierckens wil onrust stoppen: "Werken achter schermen hard aan beste oplossing" Redactie

13 januari 2020

21u26 0 Jupiler Pro League Frank Dierckens, voorzitter van KV Oostende, heeft in een lange open brief meer uitleg gegeven over een mogelijke overname van de club. "Het klopt dat er een bod op tafel lag, waarbij ondervoorzitter Gino Vanderhaeghen tussenpersoon is, om honderd procent van de aandelen over te kopen", meldt Dierckens. "Om diverse redenen heb ik beslist om dit bod niet te aanvaarden. In tegenstelling tot wat her en der wordt gesuggereerd, is dit niet omdat ik krampachtig wil vasthouden aan mijn voorzittersstoel. Ik wil wel duidelijkheid over de toekomst van KVO."

Officieel bericht van voorzitter Frank Dierckens nav berichtgeving in de media 👉 https://t.co/GwlaNyFi9O pic.twitter.com/ifPuoxLiVH KV Oostende(@ kvoostende) link

KVO draait sportief een heel erg middelmatig seizoen en ook extrasportief kende de club al betere tijden. Oostende zit in slechte financiële papieren en daarom zou het bestuur op zoek zijn naar een (buitenlandse) overnemer. In de pers verschenen dan ook berichten dat een Amerikaans bod was gekomen op de kustploeg, maar Dierckens zou hierbij dwarsliggen. Hij zou immers voorzitter willen blijven.

"Eerst en vooral wil ik meegeven dat ik snap dat de onduidelijkheid en de vele speculaties die her en der verschijnen en waar iedereen zijn mening over heeft, wegen op jullie gemoedsrust", richt de voorzitter zich tot de fans. "Onze club heeft zo snel mogelijk stabiliteit en duidelijkheid nodig en daar werken we achter de schermen druk aan. Ik ben er echter voorstander van dat onderhandelingen rond de tafel worden gevoerd en niet in de media."

Dierckens bevestigt dat er een bod op tafel lag dat hij niet aanvaard heeft. Maar daarmee is de kous niet af. "Los van deze piste liggen er nog enkele pistes op tafel", vervolgt de voorzitter. "Met die verschillende partijen worden er al weken onderhandelingen gevoerd. Dat zijn allen ernstige en realistische pistes, maar deze partijen gaan terecht niet over een nacht ijs. Over de namen van deze partijen kan ik omwille van geheimhoudingsverplichtingen niet communiceren. We werken achter de schermen hard verder om de beste oplossing te vinden voor heel KV Oostende. Die oplossing moet in de komende weken op tafel liggen. Intussen vraag ik jullie om nog even geduldig te zijn en vertrouwen te hebben in het harde werk dat ikzelf en mijn mensen hierin steken. Wij zijn echt niet bezig met een machtsstrijd, maar met de toekomst van de club."

Dierckens hoopt dat de focus nu snel weer naar het sportieve kan verhuizen, met de kelderkraker van komend weekend tegen Waasland-Beveren. "Van zodra wij nieuws hebben, zijn de supporters en sponsors de eersten met wie wij officieel zullen communiceren. Ik hoop dat de hetze in de media nu stopt en dat de focus kan worden verlegd naar het sportieve aspect. Want zaterdag wacht ons met Waasland-Beveren een heel belangrijke wedstrijd.”